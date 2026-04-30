Erst in der Vorwoche hatte Surteco die finalen Zahlen für 2025 vorgelegt und dabei von einem guten Start ins Jahr 2026 gesprochen. Nun legte der Oberflächenspezialist weitere Informationen vor, die eigentlich über den Markterwartungen lagen. Trotzdem bewegt sich die Surteco-Aktie (517690) weiterhin auf einem (fast) historisch niedrigen Kursniveau. Doch der Reihe nach: Nach einem guten Jahr 2025, dessen Daten am oberen Ende der eigenen Prognose lagen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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