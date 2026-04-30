ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Niederländer seien solide ins Jahr gestartet, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:41 / GMT
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