NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das überraschend gute Zinsergebnis lasse Spielraum für den Konsens, schrieb Anke Reingen am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:19 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
© 2026 dpa-AFX-Analyser