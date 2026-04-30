HONGKONG, April 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AMZFAST, die Gaming-Sparte des Display-Giganten Express Luck Group, einem der zehn größten TV-Exporteure Chinas, hat seine Monitor-Produktpalette für das Jahr 2026 offiziell auf den westlichen Märkten eingeführt. Nachdem die Marke sieben internationale Designpreise gewonnen und bei einer einzigen Verkaufsveranstaltung im Jahr 2025 über 14.000 Geräte verkauft hat, bringt sie ihre direkt ab Werk erhältlichen Hochleistungsbildschirme nun auch für Gamer in Nordamerika und Europa auf den Markt.

AMZG27F6U

Hochleistungstechnologie ohne Markenaufschlag

Die Kollektion 2026 basiert auf fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Fertigung. Durch den Direktversand aus den eigenen ISO-zertifizierten Produktionsstätten bietet AMZFAST professionelle Spezifikationen - wie Bildwiederholraten von 320 Hz und 4K-Auflösung - ohne die üblichen Preisaufschläge etablierter Marken.

Das Dual-Mode-Flaggschiff (AMZG27F6U): Dieser 27-Zoll-Fast-IPS-Monitor löst das Dilemma "Geschwindigkeit vs. Auflösung". Mit nur einem Klick können Nutzer zwischen 4K bei 160 Hz für fesselnde AAA-Titel und Full HD bei 320 Hz für kompetitiven E-Sport wechseln. Außerdem unterstützt er PS5 und Xbox vollständig mit 4K/120 Hz über HDMI 2.1.

Dieser 27-Zoll-Fast-IPS-Monitor löst das Dilemma "Geschwindigkeit vs. Auflösung". Mit nur einem Klick können Nutzer zwischen 4K bei 160 Hz für fesselnde AAA-Titel und Full HD bei 320 Hz für kompetitiven E-Sport wechseln. Außerdem unterstützt er PS5 und Xbox vollständig mit 4K/120 Hz über HDMI 2.1. Die White-Serie: Diese Serie wurde für klare, moderne Setups konzipiert und umfasst den 24-Zoll-Bildschirm AMZG24F6Q (WQHD/180 Hz), den ultraschnellen 25-Zoll-Bildschirm AMZG25F6F (FHD/320 Hz) sowie das vielseitige 27-Zoll-Modell AMZG27F6Q (WQHD/200 Hz). Alle drei Modelle sind mit Rapid-IPS-Bildschirmen ausgestattet und zeichnen sich durch ein hochwertiges, weißes Design aus.

Diese Serie wurde für klare, moderne Setups konzipiert und umfasst den 24-Zoll-Bildschirm (WQHD/180 Hz), den ultraschnellen 25-Zoll-Bildschirm (FHD/320 Hz) sowie das vielseitige 27-Zoll-Modell (WQHD/200 Hz). Alle drei Modelle sind mit Rapid-IPS-Bildschirmen ausgestattet und zeichnen sich durch ein hochwertiges, weißes Design aus. Gebogenes Display: Für ein breiteres Sichtfeld bietet der 34-Zoll-Bildschirm AMZG34C5Q Pro (in den USA: AMZG34C8Q) eine Krümmung von 1500R bei 240 Hz. Für alle, die noch mehr Platz benötigen, bietet der riesige 49-Zoll-Bildschirm AMZG49C7U ein 5K-Super-Ultrawide-Display im 32:9-Format und ersetzt damit Konfigurationen mit zwei Monitoren durch ein einziges, nahtloses Panel.





Intelligente Funktionen für jeden Spieler

Jeder Monitor der neuen Produktreihe ist serienmäßig mit der Suite der KI-gestützten Tools von AMZFAST ausgestattet. Über die Hardware hinaus konzentriert sich die Marke auf Software, die im Spiel tatsächlich hilfreich ist. Dazu gehören die KI-Bildqualität für die Bildoptimierung in Echtzeit und "Owl Sight Shadow Boost" zum Aufspüren von Gegnern in dunklen Ecken. Für Wettkampfspieler bieten das Scharfschützenvisier und das KI-Fadenkreuz präzise Unterstützung, während ein umfassendes Augenschutzsystem Blaulicht und Flimmern bei langen Spielsitzungen reduziert.

Verfügbarkeit

Die komplette Serie der AMZFAST 2026 ist ab sofort verfügbar. Gamer finden die Monitore auf der offiziellen Website sowie in den AMZFAST-Shops bei Amazon in Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen finden Sie unter www.amzfast.net.

Soziale Medien: @amzfast_official

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Medienkontakt: AMZFAST Leo NG leong@expressluck.com www.amzfast.net