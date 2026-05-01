Wer finanziellen Minimalismus lebt und seine Ausgaben im Griff hat, steht irgendwann vor der schönen Frage: Wohin mit dem Ersparten? Meine Antwort lautet seit jeher: Value-Investing und stures Buy and Hold. Es gibt wenig Beruhigenderes an der Börse, als sein Geld in Unternehmen zu stecken, die seit über 50 Jahren jedes Jahr verlässlich ihre Dividende anheben. Diese sogenannten Dividendenkönige haben Inflation, Krisen, Kriege und Crashs überstanden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer