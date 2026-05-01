Erste Genehmigung für Tiefseebergbau seit 1980: Warum dieser Meilenstein für den nächsten Small-Cap-Akteur wichtig ist

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Am 9. März 2026 traf die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) eine Entscheidung.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.



Diese hat stillschweigend die Bewertungsgrundlage für jedes Tiefseebergbauunternehmen in der US-amerikanischen regulatorischen Pipeline neu definiert hat. Die NOAA stellte fest, dass der kombinierte Antrag auf Explorationslizenz und kommerzielle Abbaulizenz, eingereicht von TMC USA LLC, der US-Tochtergesellschaft von The Metals Company (NASDAQ: TMC), die Anforderungen des Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) "im Wesentlichen erfüllt".¹

Die Formulierung ist nüchtern. Die Implikation ist es nicht. "Substantial Compliance" ist die verfahrensrechtliche Schwelle, die den formellen Prüfprozess auslöst, einschließlich der öffentlichen Konsultationsphase, der Abstimmung zwischen Behörden sowie des gesetzlichen Zeitrahmens, der letztlich zur Erteilung einer Explorationslizenz und einer kommerziellen Abbaulizenz führen kann. Die NOAA hat seit über vier Jahrzehnten keine Explorationslizenz mehr erteilt. Der Antrag von The Metals Company umfasst etwa 65.000 Quadratkilometer der Clarion-Clipperton-Zone und beinhaltet geschätzte 619 Millionen Tonnen nasser polymetallischer Knollen.²

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Am 23. März 2026 reichte SEAS (WKN: A420P7) seinen Antrag für die Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) ein. Zwei Wochen später, am 8. April 2026, gründete das Unternehmen eine Tochtergesellschaft auf den Cookinseln, um eine potenzielle Bewerbung für Explorationsrechte innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln voranzutreiben. Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) hat über seine US-Tochtergesellschaft einen eigenen Antrag auf eine Explorationslizenz gemäß DSHMRA für ein definiertes Gebiet der Clarion-Clipperton-Zone eingereicht.³ Das Unternehmen befindet sich damit aktuell in derselben Warteschlange, deren Durchlauf TMC soeben demonstriert hat.

Die regulatorische Pipeline, die über vier Jahrzehnte hinweg keinen bedeutenden DSHMRA-Antrag bearbeitet hat, verarbeitet nun gleichzeitig zwei Anträge. Der erste stammt von einem institutionell getragenen, an der Nasdaq gelisteten Unternehmen mit Milliardenbewertung. Der zweite von einem an der CSE gelisteten Micro-Cap mit einer Marktkapitalisierung von rund 46 Millionen CAD (≈ 33 Millionen US-Dollar), einer sauberen Kapitalstruktur, einem laufenden DoD-Beschaffungsprozess sowie einem Team, zu dem unter anderem ein ehemaliger CFO des US-Energieministeriums gehört.

Investment Highlights

? Ticker-Symbole: WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45

? Marktkapitalisierung: ~46 Mio. CAD (≈ 33 Mio. US-Dollar), Stand 28. April 2026

? NOAA-Explorationslizenzantrag: Eingereicht am 23. März 2026 gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act für ein definiertes Gebiet in der Clarion-Clipperton-Zone 4

? Regulatorischer Pipeline-Kontext: Die NOAA bestätigte am 9. März 2026, dass der Antrag von TMC USA "im Wesentlichen konform" ist das erste bedeutende verfahrenstechnische Signal im Rahmen des DSHMRA-Systems nach EO 14285 5

? Aktive US-Verteidigungspipeline: Einreichung einer RPP-Antwort beim U.S. Defense Industrial Base Consortium zur Versorgung mit verteidigungsrelevantem Nickel sowie zum Aufbau einer Kommerzialisierungsanlage6

? Dual-Jurisdiktionsstrategie: Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft auf den Cookinseln am 8. April 2026 zur Unterstützung des Konzessionsantragsverfahrens in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln7

? Saubere Kapitalstruktur: ~23,9 Mio. ausstehende Aktien (unverwässert), ~24,9 Mio. vollständig verwässert, kürzlich abgeschlossene Kapitalaufnahme von 4,22 Mio. CAD, keine Altlasten durch Warrants

? Operative Führung: CEO James Deckelman (über 25 Jahre Erfahrung im Tiefwasser-Öl- und Gassektor); Strategic Advisor John G. Vonglis (ehemaliger CFO des US-Energieministeriums); VP Exploration Dan McConnell (über 25 Jahre Erfahrung in mariner Tiefsee-Geowissenschaft, ehemaliger DOE-F&E-Berater)

Was "Substantial Compliance" tatsächlich bedeutet

Der Deep Seabed Hard Mineral Resources Act wurde 1980 verabschiedet, um in den USA ansässigen Unternehmen die Exploration und den Abbau von Hartmineralien auf dem Meeresboden außerhalb nationaler Hoheitsgebiete zu ermöglichen. Über weite Teile seiner Geschichte blieb das Gesetz jedoch faktisch inaktiv. Verhandlungen innerhalb der International Seabed Authority (ISA) kamen ins Stocken, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren begrenzt attraktiv, und kein US-Unternehmen war bereit, das regulatorische Erstbewegerrisiko zu tragen. Entsprechend erließ die NOAA in den 2000er- und 2010er-Jahren kaum substanzielle Entscheidungen zu DSHMRA-Lizenzen.

Die Executive Order 14285, unterzeichnet von Präsident Trump im April 2025, erklärte Meeresbodenmineralien zu einer Frage der nationalen Sicherheit und wies die NOAA an, die Genehmigungsverfahren nach dem DSHMRA zu beschleunigen.8 Am 21. Januar 2026 finalisierte die NOAA anschließend eine Regeländerung, die den bisherigen Lizenzierungsprozess grundlegend verkürzte: Erstmals können Unternehmen Explorationslizenzen und kommerzielle Abbaulizenzen gleichzeitig beantragen. Der zuvor zweistufige, sequenziell aufgebaute regulatorische Prozess wurde damit in einen einzigen, integrierten Verfahrensablauf überführt.

TMC USA reichte innerhalb weniger Tage nach der Regeländerung den ersten konsolidierten Antrag nach dem neuen Verfahren ein. Am 9. März 2026 schloss die NOAA ihre vorläufige Prüfung ab und stellte "Substantial Compliance" fest das heißt, der Antrag erfüllte die gesetzlichen Vollständigkeitsanforderungen in einem Umfang, der ausreicht, um in die nächste Phase der vollständigen inhaltlichen Prüfung überzugehen.¹°

Nach dem DSHMRA folgt der Prozess einer klar definierten verfahrensrechtlichen Abfolge:





Einreichung des Antrags Feststellung der "Substantial Compliance", anschließend vollständige inhaltliche Prüfung ("Full Compliance") Öffentliche Bekanntmachung, Kommentierungs- und Anhörungsphase. Mitglieder der Öffentlichkeit, NGOs und andere Interessengruppen können Stellungnahmen einreichen. Zertifizierung Umweltprüfung und behördenübergreifende Abstimmung. Die NOAA konsultiert unter anderem das Department of the Interior, das Department of State, die Environmental Protection Agency sowie weitere zuständige Behörden. Umweltverträglichkeitsprüfung (EIS) und TCRs. Es wird eine programmatische Umweltverträglichkeitsstudie oder eine gleichwertige Analyse erstellt. Entscheidung über die Lizenzvergabe. Die NOAA erteilt oder verweigert die Explorationslizenz. Im Falle einer Erteilung folgen Explorationsaktivitäten sowie - sofern und sobald zutreffend, die Genehmigung des kommerziellen Abbaus und damit verbundene Maßnahmen.

TMC befindet sich in Schritt 4.

Der sich im Hintergrund verdichtende Policy-Stack

Der DSHMRA-Mechanismus operiert nicht isoliert. Er ist eingebettet in einen politischen Maßnahmenkomplex, der sich seit Anfang 2025 schrittweise aufgebaut hat:





Executive Order 14285 (April 2025): erklärt Meeresbodenmineralien zur Priorität der nationalen Sicherheit und weist die NOAA an, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.¹¹

erklärt Meeresbodenmineralien zur Priorität der nationalen Sicherheit und weist die NOAA an, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.¹¹ Project Vault (2. Februar 2026): 12-Milliarden-US-Dollar schwere öffentlich-private Reserve für kritische Mineralien, abgesichert durch ein EXIM-Darlehen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar; umfasst Nickel, Kobalt, Seltene Erden und Lithium.¹²

12-Milliarden-US-Dollar schwere öffentlich-private Reserve für kritische Mineralien, abgesichert durch ein EXIM-Darlehen in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar; umfasst Nickel, Kobalt, Seltene Erden und Lithium.¹² NOAA-Regeländerung (21. Januar 2026): bündelt Anträge für Explorationslizenzen und kommerzielle Abbaulizenzen in einem einzigen Verfahren.¹³

bündelt Anträge für Explorationslizenzen und kommerzielle Abbaulizenzen in einem einzigen Verfahren.¹³ TMC-"Substantial Compliance"-Feststellung (9. März 2026): erstes verfahrenstechnisches "grünes Licht" im Rahmen des neuen Regelwerks.

erstes verfahrenstechnisches "grünes Licht" im Rahmen des neuen Regelwerks. Critical Minerals Ministerial (Februar 2026): die USA stufen die Cookinseln als strategischen Schlüsselpartner ein und richten deren regulatorischen Rahmen für Mineralien auf die sicherheitspolitischen Ziele der USA aus.¹4

die USA stufen die Cookinseln als strategischen Schlüsselpartner ein und richten deren regulatorischen Rahmen für Mineralien auf die sicherheitspolitischen Ziele der USA aus.¹4 Bilaterales Abkommen USA-Japan (April 2026): formalisiert die Zusammenarbeit bei Tiefseebergbau-Technologien und der Koordination von Lieferketten.¹6

formalisiert die Zusammenarbeit bei Tiefseebergbau-Technologien und der Koordination von Lieferketten.¹6 Kongressanhörungen: Tiefseebergbau wurde im ersten Quartal 2026 in mehreren Anhörungen von Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses und des Senats ausdrücklich thematisiert, ein Signal dafür, dass Haushalts- und Aufsichtsgremien den Sektor aktiv begleiten.¹6

Tiefseebergbau wurde im ersten Quartal 2026 in mehreren Anhörungen von Ausschüssen des US-Repräsentantenhauses und des Senats ausdrücklich thematisiert, ein Signal dafür, dass Haushalts- und Aufsichtsgremien den Sektor aktiv begleiten.¹6 NDAA Section 854 (wirksam ab 1. Januar 2027): untersagt magnetische Vorprodukte chinesischen Ursprungs in Endprodukten des US-Verteidigungsministeriums und setzt damit ein gesetzliches Nachfragesignal für genau die Angebotsseite, die durch die NOAA reguliert wird.¹7

Jedes dieser Elemente verstärkt die Wirkung der anderen. Eine Executive Order ohne nachgelagerte Regeländerung bleibt Symbolik. Eine Regeländerung ohne ersten Antragsteller bleibt Theorie. Ein erster Antragsteller ohne politischen Rückenwind ist lediglich die Wette eines einzelnen Unternehmens. Der Maßnahmenkomplex ist nun vollständig: die Executive Order, die Regel, der Antragsteller, die behördliche Entscheidung, das bilaterale Abkommen und das Nachfragesignal.

Warum die Entscheidung zu TMC für SEAS relevant ist

Regulatorische Verfahren sind nicht nur rechtliche, sondern auch soziale Systeme. Prüfer orientieren sich an Rahmenwerken, die bereits angewendet wurden. Öffentliche Konsultationsphasen beziehen sich auf Präzedenzfälle früherer Anträge. Behördenübergreifende Abstimmungen greifen auf institutionelle Erfahrung aus vergleichbaren Prüfungen zurück. Wenn ein Gesetz über vier Jahrzehnte hinweg keine Anträge verarbeitet und dann erstmals wieder einen prüft, etabliert die zuständige Behörde (sowie ihre Auslegungspraxis) faktisch eine Vorlage dafür, wie ein konformer Antrag auszusehen hat.

Die Feststellung der "Substantial Compliance" im Fall von TMC hat für nachfolgende Antragsteller kein unmittelbares Recht geschaffen. Sie hat jedoch zwei entscheidende Dinge bewirkt:

Erstens bestätigte sie, dass ein nach der neuen NOAA-Regel erstellter Antrag tatsächlich die Vollständigkeitsanforderungen des DSHMRA erfüllen kann. Vor dem 9. März 2026 war dies im Rahmen des konsolidierten Verfahrens für Explorationslizenzen und kommerzielle Abbaulizenzen nicht erprobt. Seit dem 9. März 2026 stellt dies einen Präzedenzfall dar.

Zweitens reduzierte sie die Informationsasymmetrie zwischen der Behörde und potenziellen Antragstellern erheblich. Die Anforderungen an den Antrag, die Datenpunkte, auf die die Prüfer besonderen Wert gelegt haben, sowie die strukturellen Komponenten eines Arbeitsprogramms, die von der NOAA als ausreichend bewertet wurden, sind nun für jeden Antragsteller sichtbar, der seine eigene Einreichung vorbereitet.

Der NOAA-Antrag von SEAS (WKN: A420P7) wurde am 23. März 2026 eingereicht, vierzehn Tage nach der "Substantial-Compliance"-Feststellung im Fall TMC. Die US-Tochtergesellschaft, das Arbeitsprogramm sowie die vorgeschlagenen Überwachungsmaßnahmen wurden im Rahmen desselben DSHMRA-Regelwerks und derselben beschleunigten Verfahrensregelung ausgearbeitet. Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) befindet sich damit in derselben Warteschlange, vor denselben Prüfern und arbeitet auf Basis derselben Vorlage, die soeben zur ersten "Substantial-Compliance"-Feststellung seit vier Jahrzehnten geführt hat.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Antrag von SEAS (WKN: A420P7) genehmigt wird, weder überhaupt noch innerhalb desselben Zeitrahmens, für dieselbe Flächengröße oder zu vergleichbaren Bedingungen.

Das Team und die Struktur

Der Tiefseebergbau übernimmt wesentliche operative Prinzipien aus der Offshore-Öl- und Gasindustrie: Steigrohre, dynamische Positionierung, Unterwasserrobotik sowie Einsätze in Tiefen von 3.000 Metern und mehr. CEO James Deckelman verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei ConocoPhillips, BP und Talisman Energy, wo er Explorationsportfolios in diesen Tiefenregionen in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Westafrika verantwortete. Im Jahr 2021 wurde er von der American Association of Petroleum Geologists in die Liste "100 Who Made a Difference" aufgenommen.¹8

Im April 2026 wurden drei Schlüsselpersonen hinzugewonnen, die die Ausrichtung des Teams auf die US-amerikanische Regulierungs- und Beschaffungspipeline weiter stärken:

6. April: John G. Vonglis wird zum Strategic Advisor ernannt (ehemaliger CFO des US-Energieministeriums).¹?

wird zum Strategic Advisor ernannt (ehemaliger CFO des US-Energieministeriums).¹? 13. April: Dan McConnell wird zum Vice President Exploration ernannt (über 25 Jahre Erfahrung in der marinen Tiefsee-Geowissenschaft, Spezialist für hochauflösende Geophysik in Tiefwasserumgebungen, ehemaliger F&E-Berater des US-Energieministeriums).²°

wird zum Vice President Exploration ernannt (über 25 Jahre Erfahrung in der marinen Tiefsee-Geowissenschaft, Spezialist für hochauflösende Geophysik in Tiefwasserumgebungen, ehemaliger F&E-Berater des US-Energieministeriums).²° 15. April: Anthony Zelen wird in den Board of Directors berufen.²¹

Die Kapitalstruktur ist klar und übersichtlich: rund 23,9 Millionen ausstehende Aktien (unverwässert) und etwa 24,9 Millionen auf vollständig verwässerter Basis, ergänzt durch eine kürzlich abgeschlossene Kapitalaufnahme von 4,22 Millionen CAD. Es bestehen keine Altlasten durch ausstehende Warrants. Sollte der DIBC-Vorschlag voranschreiten, käme zusätzlich nicht verwässernde staatliche Finanzierung in Betracht.

Die Cookinseln als paralleler Pfad

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) setzt nicht auf eine einzige Jurisdiktion. Am 8. April 2026 gründete das Unternehmen eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cookinseln, um den Konzessionsantragsprozess innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln voranzutreiben.²² Die Cookinseln verfügen über eines der etabliertesten regulatorischen Rahmenwerke für Meeresbodenmineralien im Pazifik, gestützt durch jahrzehntelange wissenschaftliche Datengrundlagen. Die US-Politik stufte die Cookinseln im Februar 2026 als strategischen Schlüsselpartner ein und richtete die regulatorischen Vorgaben der Jurisdiktion auf die nationalen Ziele der USA im Bereich der Versorgungssicherheit kritischer Rohstoffe aus.²³

Eine Dual-Jurisdiktionsarchitektur verdoppelt nicht die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Unternehmens. Sie reduziert jedoch das regulatorische Risiko eines einzelnen Genehmigungswegs: Verzögert sich der Zeitplan in der CCZ, bleibt der Weg über die Cookinseln offen und umgekehrt. Gleichzeitig positioniert sie ein Unternehmen in beiden Handlungsräumen, auf die sich die politische Aufmerksamkeit der USA derzeit am stärksten konzentriert.

Worauf Investoren achten sollten

Die Risiken sind konkret. SEAS (WKN: A420P7) hat eine Antwort auf eine Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium eingereicht, jedoch keinen Auftrag erhalten. Das Unternehmen hat einen NOAA-Antrag gestellt, jedoch noch keine Lizenz erhalten. Öffentliche Konsultationsphasen können Zeitpläne verlängern. Behördenübergreifende Abstimmungen können zusätzliche Anforderungen hervorbringen, die Kosten und Umfang erhöhen. Umweltpolitischer Widerstand ist organisiert und hat in anderen Sektoren bereits erfolgreich Projekte verzögert. Zukünftige US-Regierungen könnten die derzeitige regulatorische Ausrichtung ändern. Der Tiefseebergbau im kommerziellen Maßstab wurde bislang von keinem Betreiber wirtschaftlich nachgewiesen.

Das sind die Fakten. Investoren in Micro-Cap-Rohstoffunternehmen wissen, dass der Weg von der Antragstellung bis zur Produktion lang und nicht linear verläuft.

Was diesen Moment unterscheidet, ist der verfahrenstechnische Kontext rund um den Antrag. Erstmals hat die NOAA einen Antragsteller im Rahmen des DSHMRA durch die "Substantial-Compliance"-Stufe für eine kombinierte Explorationslizenz und kommerzielle Abbaulizenz gebracht. Die Vorlage ist damit gesetzt. Der politische Maßnahmenkomplex oberhalb des Prüfprozesses vertieft sich weiter, statt sich abzuschwächen.

Märkte bewerten neu, wenn die Lücke zwischen strategischer Realität und Marktbewertung nicht länger ignoriert werden kann. Die regulatorische Realität ist nicht mehr hypothetisch. Die kapitalmarktseitige Bewertung, insbesondere wie Micro-Caps in dieser Pipeline eingeordnet werden, ist die Variable, die sich noch anpasst.

Die zugrunde liegende Story ist wahrscheinlich noch kein Konsens. Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) wird derzeit mit rund 46 Millionen CAD bewertet. Die regulatorischen Leitplanken haben soeben gezeigt, dass sie funktionieren.

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Quellen

1.) https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-usa-files-first-consolidated-deep-seabed-mining-application/

2.) https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-usa-files-first-consolidated-deep-seabed-mining-application/

3.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

4.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

5.) https://www.fool.com/investing/2026/04/05/the-metals-company-inc-just-got-incredible-news-fr/ 6.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

7.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

8.) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/

9.) https://www.noaa.gov/news-release/noaa-accelerates-permitting-timeline-for-deep-seabed-mining-applications

10.) https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-usa-files-first-consolidated-deep-seabed-mining-application/

11.) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/

12.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve 13.) https://www.noaa.gov/news-release/noaa-accelerates-permitting-timeline-for-deep-seabed-mining-applications

14.) https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/2026-critical-minerals-ministerial

15.) https://www.fool.com/investing/2026/04/05/the-metals-company-inc-just-got-incredible-news-fr/ 16.) https://www.fool.com/investing/2026/04/22/from-trump-executive-orders-to-congressional-heari/ 17.) https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/dod-expands-restrictions-on-supply-chain-for-certain-magnets-tantalum-and-tungsten

18.) https://briefglance.com/articles/oil-veteran-james-deckelman-takes-helm-at-copperhead-resources

19.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html

20.) https://www.manilatimes.net/2026/04/13/tmt-newswire/globenewswire/deep-sea-minerals-corp-appoints-dan-mcconnell-as-vice-president-of-exploration/2318990

21.) https://www.irw-press.com/en/news/deep-sea-minerals-corp-appoints-anthony-zelen-to-the-board-of-directors_83779.html?isin=CA24378A1012

22.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

23.) https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/2026-critical-minerals-ministerial

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen der Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Begriffe oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalische Varianten oder ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage ihrer aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Entwicklungen erstellt, von denen angenommen wird, dass sie sich auf die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse, die Geschäftstätigkeit, die Perspektiven und den Finanzierungsbedarf des Unternehmens auswirken könnten. Zu den in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Deep Sea Minerals Corp., die potenzielle Erlangung von Explorations- oder Abbaurechten für Meeresbodenmineralien sowie die mögliche Annahme der von Deep Sea Minerals Corp. eingereichten Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium und die damit verbundenen potenziellen Vorteile.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Entwicklungen, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen und plausibel erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses bei der Erstellung und Überprüfung dieser zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Zu den wesentlichen Faktoren, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen und die Erwartungen des Managements beruhen, gehören unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Rahmenbedingungen, des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu vorteilhaften Konditionen, der Verfügbarkeit von Ausrüstung, der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern, Wechselkurs- und Zinsentwicklungen, der Auswirkungen des Wettbewerbs, Veränderungen und Trends in der Branche des Unternehmens sowie in der globalen Wirtschaft, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und internationalen Standards, der Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile aufzubauen, Schlüsselpersonal zu halten, sowie potenzieller Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenziale und der Entwicklung von Edelmetallpreisen.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen und vertretbar erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und weiteren Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Performance oder die erzielten Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Hierzu zählen unter anderem die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die im Abschnitt "Risk Factors" der CSE-Listing-Erklärung (Form 2A) von Deep Sea Minerals Corp. vom 19. Januar 2026 (die "Listing-Erklärung") beschrieben sind, sowie unter anderem Kapitalbedarf und Finanzierungsrisiken, Genehmigungs- und Lizenzrisiken, regulatorische Zulassungen für die Produktion, Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten, fortlaufende operative Verluste, allgemeine Geschäftsrisiken, rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität, umfassende staatliche Regulierung, operative Risiken im Zusammenhang mit Unterwasserentwicklungen, Naturgefahren, Risiken der Vermögensbeschlagnahmung oder erzwungener Veräußerung, Ausfall von Ausrüstung und technologische Überalterung, Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern, Risiken im Zusammenhang mit strategischen Veränderungen und Restrukturierungen, unsichere Marktnachfrage nach Mineralien, Verzögerungen beim Verkauf oder der Verwertung von Mineralien, Unsicherheiten bei der Schätzung von Mineralressourcen, zusätzliche Einflussfaktoren auf Ressourcenschätzungen, unzureichender Versicherungsschutz, Risiken aus Rechtsstreitigkeiten, Anfälligkeit für Short-Selling sowie Risiken im Zusammenhang mit der Expansion und Integration des Geschäfts.Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Die oben genannten Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sowie die im Abschnitt "Risk Factors" der Listing-Erklärung näher erläuterten Punkte sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

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Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca..verfügbar sind.

BEZAHLTE WERBUNG. Diese Mitteilung ist eine bezahlte Werbung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Capital Gain Media Incorporated sowie deren Eigentümer, Direktoren, Mitarbeiter und Rechtsnachfolger (zusammen "Capital Gain Media") wurden von Deep Sea Minerals Corp. (das "Unternehmen") mit vierhunderttausend US-Dollar (USD 400.000) zuzüglich anfallender Steuern für eine laufende Marketingkampagne vergütet, die auch die Veröffentlichung dieses Artikels umfasst. Diese Vergütung stellt einen erheblichen Interessenkonflikt in Bezug auf unsere Unparteilichkeit dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals ausschließlich auf Grundlage unserer Mitteilungen.

AKTIENBESITZ. Der Eigentümer von Capital Gain Media kann Wertpapiere dieses Emittenten zu eigenen Gewinnzwecken kaufen oder verkaufen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, dass Sie eigene umfassende Due-Diligence-Prüfungen durchführen und sich vor jeder Investition von einem Finanzberater oder einem zugelassenen Broker-Dealer beraten lassen. Diese Beziehung sowie die von uns erhaltene Vergütung stellen einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der unsere Fähigkeit zur Unparteilichkeit beeinträchtigt.

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Die bisherige Wertentwicklung eines Unternehmens ist jedoch kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Informationen über ein Unternehmen, die auf dieser Website präsentiert oder besprochen werden, stammen in der Regel aus öffentlich zugänglichen Quellen. aktienwatchstum.de übernimmt keine Haftung, Verantwortung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Leser sollten sich nicht ausschließlich auf Informationen verlassen, die über unsere Website oder unsere Kommunikation bereitgestellt werden. Die von uns bereitgestellten Informationen über die vorgestellten Unternehmen sollten als Ausgangspunkt für eigene, unabhängige Recherchen genutzt werden, um sich eine eigene Meinung über Investitionen in die betreffenden Wertpapiere zu bilden. Sachliche Aussagen oder ähnliche Informationen der vorgestellten Unternehmen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. aktienwatchstum.de ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. aktienwatchstum.de sowie dessen Eigentümer, Führungskräfte, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Einige Inhalte auf dieser Website werden gelegentlich von unseren Mitarbeitern oder Dritten erstellt und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über die von uns vorgestellten Unternehmen kann unsere Website von Zeit zu Zeit Börsenkürzel von Unternehmen und/oder Nachrichtenfeeds enthalten, die wir nicht aktiv präsentieren. Diese dienen ausschließlich dazu, bestimmte Aktivitäten im Micro-Cap- oder Penny-Stock-Markt zu veranschaulichen, die wir hervorheben möchten. Leser werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Nachrichtenfeeds ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht werden. Alle geäußerten Meinungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder vorgestellten Unternehmen bestimmte oder alle Aussagen auf dieser Website nicht genehmigt haben. aktienwatchstum.de empfiehlt ausdrücklich, die auf dieser Website bereitgestellten Informationen durch eigene unabhängige Recherchen sowie durch professionelle Beratung zu ergänzen. Die Inhalte dieser Website basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten; dennoch wird keine Garantie für deren Richtigkeit übernommen. Ebenso wird kein Anspruch auf Vollständigkeit oder auf eine vollständige Darstellung bzw. Zusammenfassung der verfügbaren Daten erhoben, auch wenn diese als zuverlässig erachtet werden; eine Gewähr für deren Richtigkeit wird nicht übernommen.

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Wie bei jedem Geschäft können Ihre Ergebnisse variieren und hängen von Ihren individuellen Fähigkeiten, Ihrer Geschäftserfahrung und Ihrem Fachwissen ab. Es gibt keine Garantien hinsichtlich des Erfolgs, den Sie erzielen können. Einkommensangaben unserer Kunden sind lediglich Schätzungen ihrer Einnahmen; es gibt keine Garantie, dass Sie diese Einkommensniveaus erreichen. Durch die Nutzung unserer Informationen akzeptieren Sie das Risiko, dass diese Gewinn- und Verlustangaben von Person zu Person unterschiedlich ausfallen. Es gibt keine Garantie, dass Beispiele früherer Gewinne in der Zukunft wiederholt werden können. Im Geschäftsleben und im Internet bestehen unbekannte Risiken, die wir nicht vorhersehen können und die die Ergebnisse beeinflussen können. Daher können wir weder Ihre zukünftigen Ergebnisse noch Ihren Erfolg garantieren und übernehmen keine Verantwortung für Ihr Handeln.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kunden (Dritte) der Veröffentlichung durch den Distributor, deren Organe, bedeutende Aktionäre sowie verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an dem in dieser Mitteilung besprochenen Emittenten halten können. Diese Kunden und Dritten könnten beabsichtigen, diese Wertpapiere im direkten Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu veräußern und von steigenden Kursen und Handelsvolumina zu profitieren oder jederzeit zusätzliche Wertpapiere zu erwerben.

Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

Dem Distributor ist es untersagt, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit diesen zu handeln. Der Distributor der Kommunikation hält weder direkt noch indirekt (zum Beispiel über verbundene Unternehmen oder in abgestimmter Weise) Anteile an dem besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Distributors für diese Kommunikation weder direkt mit Finanztransaktionen noch mit Börsenumsätzen oder Vermögensverwaltungsgebühren verknüpft.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 05.01.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 6:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Aktien stets mit Risiken verbunden sind. Jede Transaktion mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder anderen Finanzprodukten ist mit äußerst hohen Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen können erhebliche Kursverluste eintreten, im schlimmsten Fall bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Bei derivativen Finanzprodukten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens ebenso hoch wie bei Small-Cap-Aktien, und selbst große in- und ausländische Aktien können erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie zusätzlichen Rat einholen, beispielsweise bei Ihrer Bank oder einem vertrauenswürdigen Berater.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen des Distributors enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit angemessener Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für Fehler, Auslassungen oder unrichtige Angaben. Dies gilt auch für sämtliche Darstellungen, Zahlen und Einschätzungen, die von unseren Gesprächspartnern in Interviews geäußert werden.

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Alle Aussagen in diesem Bericht zum Emittenten, mit Ausnahme historischer Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen, die aufgrund erheblicher Unsicherheiten möglicherweise nicht eintreten. Die Aussagen des Verfassers unterliegen Unsicherheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es besteht keine Sicherheit oder Garantie dafür, dass die getroffenen Prognosen tatsächlich eintreten. Daher sollten Leser sich nicht auf die Aussagen des Verfassers verlassen und keine Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage dieser Mitteilung kaufen oder verkaufen.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012