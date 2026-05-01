Wie Anleger mit wenig Kapital große Gewinne erzielen können, ohne das Risiko aus den Augen zu verlierenStellen Sie sich vor, Sie könnten mit einem kleinen Betrag an den Finanzmärkten teilnehmen und hätten die Möglichkeit, überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen - das klingt für viele verlockend. Genau dieses Prinzip steckt hinter sogenannten Knockout-Hebelzertifikaten. Doch was verbirgt sich dahinter und warum sollten gerade Einsteiger besonders ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.