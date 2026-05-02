Datengetriebene Diagnosen, Therapien und Forschung haben im Bereich der seelischen Gesundheit bisher Exotenstatus. Ein Experte der Berliner Charité erklärt, warum sich das bald ändern könnte. Inwiefern KI-Chatbots als psychische Stütze genutzt werden, hat jüngst die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention in einer Studie ermittelt. Bei der repräsentativen Befragung von 2.500 Personen gaben mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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