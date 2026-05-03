Wer das Treiben an der Wall Street Tag für Tag beobachtet, verliert im kurzfristigen Lärm der Märkte leicht den Blick für das Wesentliche. Zwischen Quartalszahlen, Notenbankentscheidungen und den neuesten Hypes gibt es jedoch eine Konstante, die das Fundament eines jeden soliden Value-Investing-Ansatzes bildet: die Dividendenkönige. Ein Unternehmen, das seine Ausschüttung an die Aktionäre über 50 Jahre in Folge - durch Ölkrisen, den Dotcom-Crash, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer