Investments in regenerative Energien sind manchmal tückisch - zumindest dann, wenn keine Profis beteiligt sind. Unbedarfte Anleger stehen in der Clean-Tech-Branche oft vor dem Dilemma, dass hohes Wachstum mit immensen operativen Risiken, unvorhersehbaren Baukosten und einer erdrückenden Kapitalintensität erkauft werden muss. Wer direkt in Projektentwickler investiert oder den Bau einzelner Wind- und Solarparks finanziert, trägt das volle Risiko von Lieferkettenverzögerungen, Zinssteigerungen und technologischen Ausfällen. Doch gerade inmitten dieser Volatilität etabliert sich eine mit großem Knowhow ausgestattete innovative Finanzierungsstruktur, die das Risiko-Rendite-Profil der gesamten Branche grundlegend verändert und hochrentable Cashflows generiert: das Modell der Royalties. Wir stellen relevante Player vor und erklären, was Royalty-Newcomer RE Royalties mit Apple zu tun hat.Den vollständigen Artikel lesen ...
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