Die Energiewende geht in die nächste Ausbaustufe. Ganz neu definiert sich der evolutionäre Schritt der globalen Dekarbonisierung durch die Verschmelzung von sauberer Energie und Künstlicher Intelligenz. In diesem dynamischen Marktumfeld suchen Investoren verstärkt nach zukunftssicheren Geschäftsmodellen, welche ökologische Nachhaltigkeit mit soliden finanziellen Renditen verknüpfen. Neben dem spezialisierten Cleantech-Finanzierer RE Royalties rücken wegen ihrer historischen Investitionen drei Tech-Giganten in den Fokus des Interesses. Die Google-Mutter Alphabet setzt Maßstäbe, indem sie ihre gigantischen Datenströme vollständig mit rund um die Uhr verfügbarer CO2-freier Energie betreiben will. Auch der Online-Marktplatzführer Amazon untermauert seinen Anspruch als weltweit größter privater Abnehmer von erneuerbaren Energien durch gigantische Wind- und Solarprojekte. Auch E-Commerce-Riese Alibaba investiert massiv in grüne Logistikketten und KI-gestützte Energieeffizienz für seine Rechenzentren. Vier Unternehmen, vier Konzepte - sie beweisen eindrucksvoll, dass technologische Dominanz und ökologische Verantwortung heute Hand in Hand gehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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