Nach dem Waffenstillstand im Angriffskrieg von Israel und den USA gegen den Iran ist seit dieser Woche wieder eine erneute eskalative Phase entstanden. Die Börsen reagierten sofort und nach den Allzeithochs von Nasdaq und S&P 500 in der letzten Woche sind diese kurzfristig in einen Abverkaufsmodus übergegangen. Am gestrigen Handelstag wurden diese Kursrücksetzer aber schon wieder komplett aufgekauft. Der Ölpreis ist im Zuge dessen ebenfalls angesprungen, befürchten die Marktteilnehmer doch eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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