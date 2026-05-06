Die Aktie von Duolingo bleibt ein spannendes Papier im Technologiesektor, weil das Unternehmen trotz größer werdender KI-Konkurrenz weiterhin hohe Wachstumsraten vorlegt. Gleichzeitig zeigt sich nach den jüngsten Quartalszahlen deutlicher als zuvor, dass der Markt die langfristigen Perspektiven inzwischen kritischer bewertet. Solides Quartal mit starken Kennzahlen Auf den ersten Blick liefern die Montag nachbörslich veröffentlichten Zahlen von Duolingo ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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