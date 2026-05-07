Durchbrechen von Chinas 90%iger Dominanz bei Seltenen Erden: Diese C$46M-Deep-Sea-Aktie könnte profitieren

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Die Luftüberlegenheit der USA ist gefährdet.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.



Ein Kampfjet des Typs F-35 Lightning II, die fortschrittlichste Kriegsmaschine der Welt, ist ohne die 920 Pfund Seltenerdmetalle, die seine Sensoren und Magnete antreiben, praktisch nutzlos. Peking hat die Verbindung gekappt.



In einem kalkulierten Akt wirtschaftlicher KRIEGSFÜHRUNG verhängte China, gestützt auf sein nahezu absolutes Monopol von rund 90% bei der Verarbeitung Seltener Erden, Ende 2025 Exportbeschränkungen, die gezielt auf die US-Verteidigungsindustrie abzielen. Die Botschaft war ein geopolitisches Ultimatum: Die nationale Sicherheit der USA ist von Pekings Wohlwollen abhängig.



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Die verzweifelte Gegenmaßnahme Washingtons, eine gesetzgeberische "DOOMSDAY CLOCK", ist auf den 1. Januar 2027 gestellt. Bundesrecht, konkret National Defense Authorization Act Section 854, verhängt ein katastrophales Null-Toleranz-Verbot für Magnetrohstoffe chinesischen Ursprungs in sämtlicher Ausrüstung des Verteidigungsministeriums. Die Frist zur Einhaltung ist strikt und tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.



Das Pentagon befindet sich in einem Zustand kontrollierter Panik und sucht fieberhaft nach jeder nicht-chinesischen Versorgungsalternative, bevor die Uhr für die nationale Sicherheit abläuft. Während die breite Masse veralteten Bergbau-Storys hinterherläuft, ignoriert sie bewusst die wenigen, wegweisenden Unternehmen, die bereits formale, nicht verhandelbare Lösungen geliefert haben, um dieses gewaltige Versorgungsdefizit von 12 Milliarden US-Dollar im Verteidigungssektor zu adressieren.



Nur noch 250 Tage verbleiben bis zu einem Zusammenbruch der militärischen Lieferkette. Dies ist kein Markttrend, sondern ein geopolitisches Mandat, das einen abrupten und unmittelbaren Wiederaufbau der industriellen Basis der Vereinigten Staaten erzwingt, ein strategischer Neustart, der aus den extremen Tiefen des Meeresbodens heraus initiiert wird.

Hier sind die Fakten zur größten geopolitischen Krise unserer Generation: Wir sind faktisch von China abhängig, wenn es um genau jene Materialien geht, die für den Aufbau unserer nationalen Verteidigung erforderlich sind.

90% - Chinas Anteil an der globalen Verarbeitung Seltener Erden¹



70% - Chinas Anteil an der globalen Produktion Seltener Erden²



80% - Chinas Anteil an der weltweiten Batterie-Zellfertigung (Stand 2024)³



~65% - Anteil der von China kontrollierten Nickelraffinierungskapazitäten in Indonesien4



60% - Indonesiens Anteil an der globalen Nickelproduktion5

Das US-Militär steht vor einem lähmenden industriellen Ungleichgewicht: Trotz der Entwicklung der modernsten Waffensysteme der Welt ist es weiterhin vollständig auf in China raffinierte Materialien angewiesen, um funktionsfähig zu bleiben. Da Peking rund 90% der globalen Verarbeitung Seltener Erden kontrolliert, ist die Lieferkette für jeden F-35 Lightning II und jedes U-Boot der Virginia-class submarine faktisch ein kontrollierter Bestandteil eines geopolitischen Rivalen.



Das Pentagon weiß das. Die Frage ist, wer zuerst handelt, um dieses Problem zu lösen.

Investment-Highlights

Ticker: WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45

WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45 Marktkapitalisierung: ~46 Mio. CAD (~33 Mio. USD) per 28. April 2026

~46 Mio. CAD (~33 Mio. USD) per 28. April 2026 DIBC-Antrag: Eingereicht am 20. März 2026 für verteidigungskritisches Nickel sowie eine Kommerzialisierungsanlage8

Eingereicht am 20. März 2026 für verteidigungskritisches Nickel sowie eine Kommerzialisierungsanlage8 Wettbewerbsbenchmark: Ein zentraler Wettbewerber in derselben Jurisdiktion wurde kürzlich im Rahmen einer reinen Aktientransaktion auf Pro-forma-Eigenkapitalbasis mit ~1 Mrd. USD bewertet

Ein zentraler Wettbewerber in derselben Jurisdiktion wurde kürzlich im Rahmen einer reinen Aktientransaktion auf Pro-forma-Eigenkapitalbasis mit ~1 Mrd. USD bewertet Regulatorisches Tempo: Sowohl der Beschaffungsvorschlag beim Verteidigungsministerium als auch der Antrag auf eine NOAA-Explorationslizenz innerhalb von 61 Tagen nach regulatorischer Öffnung eingereicht

Sowohl der Beschaffungsvorschlag beim Verteidigungsministerium als auch der Antrag auf eine NOAA-Explorationslizenz innerhalb von 61 Tagen nach regulatorischer Öffnung eingereicht Strategische Jurisdiktion: Die USA haben die Cook Islands zu einem wichtigen strategischen Partner aufgewertet, um die Mineralregulierung an die nationalen Lieferkettsicherheitsziele Washingtons anzupassen

Die USA haben die Cook Islands zu einem wichtigen strategischen Partner aufgewertet, um die Mineralregulierung an die nationalen Lieferkettsicherheitsziele Washingtons anzupassen Zielressource: Polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan, die Clarion-Clipperton Zone enthält geschätzte 21 Milliarden trockene Tonnen¹¹

Polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan, die Clarion-Clipperton Zone enthält geschätzte 21 Milliarden trockene Tonnen¹¹ NDAA Section 854: Inkrafttreten am 1. Januar 2027 - Verbot von Magnetrohstoffen chinesischen Ursprungs in Endprodukten des Verteidigungsministeriums¹²

Inkrafttreten am 1. Januar 2027 - Verbot von Magnetrohstoffen chinesischen Ursprungs in Endprodukten des Verteidigungsministeriums¹² Project Vault (Projekt "Vault"): Mandat im Umfang von 12 Mrd. USD, das explizit Nickel, Kobalt und Seltene Erden umfasst¹³

Mandat im Umfang von 12 Mrd. USD, das explizit Nickel, Kobalt und Seltene Erden umfasst¹³ Kapitalstruktur: ~23,9 Mio. Aktien (nicht verwässert), ~24,9 Mio. voll verwässert, keine Schulden, kein Verwässerungsüberhang durch Warrants

~23,9 Mio. Aktien (nicht verwässert), ~24,9 Mio. voll verwässert, keine Schulden, kein Verwässerungsüberhang durch Warrants Führungsteam: James Deckelman, CEO¹4; John G. Vonglis, Strategischer Berater, ehemaliger CFO des US-Energieministeriums¹5; Dan McConnell, VP Exploration, ehemaliger F&E-Berater des US-Energieministeriums¹6

Die Zwangsdominanz ist keine Theorie

Die Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA ist ein akuter, realer Notfall. Ende 2025 instrumentalisierte Peking seine industrielle Vormachtstellung, indem es gezielte Exportbeschränkungen gegenüber US-amerikanischen Verteidigungsendnutzern verhängte, ein Verbot, das weiterhin strikt durchgesetzt wird. Diese Kontrolle ist faktisch absolut und wurde durch "Bekanntmachung Nr. 61" formalisiert, die China ein effektives Vetorecht über den Fluss jeglicher Magnetkomponenten einräumt, die selbst geringste Anteile von Rohstoffen chinesischen Ursprungs enthalten.



Diese Form der industriellen Kriegsführung ist möglich, weil zwei Jahrzehnte koordinierter Industriepolitik China eine überwältigende Dominanz gesichert haben: Das Land verarbeitet bis zu 95% des weltweiten Lithiums, Kobalts, Phosphats und Graphits und produziert seit 2024 rund 80% der globalen Batteriezellen. Dies ist kein bloßes Lieferkettenrisiko, sondern eine kritische Abhängigkeit, die bereits wirksam geworden ist.

Die 250-Tage-Uhr

Am 1. Januar 2027 tritt eine bundesrechtliche Vorschrift vollständig in Kraft, die durch Section 854 des NDAA für das Haushaltsjahr 2024 erlassen wurde.



US-Verteidigungsauftragnehmern wird es untersagt sein, dem Verteidigungsministerium Endprodukte zu liefern, die Neodym-Eisen-Bor- oder Samarium-Kobalt-Magnete mit Rohstoffen chinesischen Ursprungs enthalten, unabhängig davon, wo der Magnet selbst gefertigt wurde.²°



Keine Ausnahmeregelungen in großem Maßstab.



Ein Auftragnehmer, der nach dem 1. Januar 2027 einen F-35 Lightning II montiert, benötigt nicht-chinesische Seltenerdmagnete.



Ein Auftragnehmer, der nach dem 1. Januar 2027 ein U-Boot der Virginia-class submarine baut, benötigt nicht-chinesische kritische Materialien.



Die Beschaffungskette, die diese Endprodukte versorgen wird, wird jetzt, in Echtzeit aufgebaut.²¹

Der 12-Milliarden-Dollar-Käufer

Am 2. Februar 2026 haben die Export-Import Bank of the United States (EXIM) und das White House Project Vault gestartet, eine öffentlich-private Reserve für kritische Mineralien im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar.²²



Die EXIM genehmigte einen direkten Kredit von bis zu 10 Milliarden US-Dollar, den größten in ihrer 92-jährigen Geschichte.²³



Beteiligung des Privatsektors: General Motors, Boeing, Stellantis, Corning, GE Vernova, Google.²4



Project Vault umfasst ausdrücklich 60 kritische Mineralien, darunter Seltene Erden, Kobalt, Nickel und Lithium.²5



Project Vault ist weder ein Zollinstrument noch eine Subvention. Es ist ein Käufer.²6



Was diese bundesstaatlichen Programme gemeinsam haben: Sie erfordern eine Versorgung aus inländischen oder verbündeten Quellen. Sie funktionieren nicht, wenn die verfügbaren Mengen an Nickel, Kobalt und Seltenen Erden weiterhin über chinesische Raffinerien laufen.²7

Zwei Einreichungen. Ein Unternehmen.

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) startete seine Tiefsee-Strategie am 26. Januar 2026, fünf Tage nach der Regeländerung durch die National Oceanic and Atmospheric Administration.



20. März 2026: Einreichung eines Projektvorschlags ("Request for Project Proposal") beim Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zur inländischen Versorgung mit verteidigungskritischem Nickel sowie zum Aufbau einer ergänzenden Kommerzialisierungsanlage. Das DIBC, verwaltet von Advanced Technology International im Auftrag des Verteidigungsministeriums, ist das primäre Instrument des Pentagons zur Einbindung nicht-traditioneller Anbieter in die Beschaffung kritischer Materialien.²8



23. März 2026: Einreichung eines Antrags auf Explorationslizenz bei der National Oceanic and Atmospheric Administration gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) für ein definiertes Gebiet in der Clarion-Clipperton Zone, über die US-Tochtergesellschaft.²?



8. April 2026: Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft auf den Cook Islands zur Weiterführung des Konzessionsantragsverfahrens innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone der Cook Islands.³°



Dies ist keine Ankündigung einer Partnerschaft. Keine Absichtserklärung. Es handelt sich um eine formelle Antwort auf ein staatliches Beschaffungsverfahren, parallel eingereicht mit einem gesetzlich definierten Antrag auf eine NOAA-Explorationslizenz.



Vom regulatorischen Öffnungsschritt bis zum NOAA-Antrag: 61 Tage. Vom regulatorischen Öffnungsschritt bis zum Vorschlag an das Verteidigungsministerium: 58 Tage.



Dieses Tempo ist entweder ein Signal, oder es ist keines. Investoren müssen entscheiden, welche Interpretation zutrifft.

Die Cook Islands: Wo die USA und China bereits präsent sind

Die Cook Islands verfügen über eines der etabliertesten regulatorischen Rahmenwerke für Tiefsee-Rohstoffe im Pazifik, gestützt auf jahrzehntelange wissenschaftliche Datenerhebung.³¹



Anfang 2025: China trat über Forschungsabkommen zum Tiefseebergbau in die Region ein.



Februar 2026: Die USA reagierten, indem sie die Cook Islands zu einem zentralen strategischen Partner aufwerteten und neue bilaterale Abkommen nutzten, um die mineralrechtlichen Regelungen der Jurisdiktion mit Washingtons Zielen zur Sicherung nationaler Lieferketten in Einklang zu bringen.³²



8. April 2026: SEAS (WKN: A420P7) gründete seine Tochtergesellschaft auf den Cook Islands am selben Tag, an dem American Ocean Minerals Corporation seine Fusion mit Odyssey Marine Exploration in einer reinen Aktientransaktion bekannt gab, die das kombinierte Unternehmen auf Pro-forma-Eigenkapitalbasis mit rund 1 Milliarde US-Dollar bewertet.³³



Ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 46 Mio. CAD in derselben Jurisdiktion. Im selben regulatorischen Rahmen. Mit denselben Zielrohstoffen.

Das Team für den Beschaffungszyklus aufgebaut

CEO James Deckelman war über 25 Jahre bei ConocoPhillips, BP und Talisman Energy tätig und verantwortete Explorationsportfolios in Wassertiefen von bis zu 3.000 Metern in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Westafrika. 2021 wurde er in die Liste "100 Who Made a Difference" der American Association of Petroleum Geologists aufgenommen.³4



Strategischer Berater John G. Vonglis, ehemaliger Chief Financial Officer des US-Energieministeriums, ernannt am 6. April 2026.³5



VP Exploration Dan McConnell, mit über 25 Jahren Erfahrung in der Tiefsee-Geowissenschaft, ehemaliger Forschungs- und Entwicklungsberater des US-Energieministeriums, ernannt am 13. April 2026.³6



Neuzugang im Board Anthony Zelen, ernannt am 15. April 2026.³7



Ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 46 Mio. CAD, das einen ehemaligen CFO des US-Energieministeriums als Strategischen Berater und einen ehemaligen F&E-Berater des Energieministeriums als VP Exploration verpflichtet, ist kein Zufall. Es entspricht dem Teamprofil eines Unternehmens, das erwartet, innerhalb des Beschaffungszyklus der US-Verteidigungsindustrie zu operieren.

Strategische Wachstumsmeilensteine

SEAS (WKN: A420P7) arbeitet systematisch daran, alle Voraussetzungen zu erfüllen, um in dieser neuen industriellen Kategorie eine führende Rolle einzunehmen. Während dies für ein Unternehmen in einer frühen Pionierphase typisch ist, sollten Investoren die folgenden aktuell laufenden Meilensteine beachten:

Der Antrag auf eine Explorationslizenz bei der National Oceanic and Atmospheric Administration befindet sich im aktiven Status und durchläuft den formalen bundesstaatlichen Prüfprozess.

Der Beschaffungsvorschlag beim Defense Industrial Base Consortium wird derzeit durch das zentrale Instrument des Pentagons für kritische Materialien bewertet.

Die Kommerzialisierung eines neuen Grenzbereichs wie der Tiefsee erfordert komplexe ingenieurtechnische Lösungen, die aktuell weiterentwickelt und optimiert werden.

Das Unternehmen arbeitet weiterhin daran, regulatorische Umweltanforderungen zu erfüllen, um einen nachhaltigen Langzeitbetrieb sicherzustellen.

Die aktuellen regulatorischen Rückenwinde aus Washington bilden eine solide Grundlage, unterliegen jedoch zukünftigen politischen Zyklen.



Für den vorausschauenden Investor stellt die Distanz zwischen Antragstellung und Produktion die Bewertungslücke dar. SEAS (WKN: A420P7) bewegt sich mit beispielloser Geschwindigkeit, um diese Lücke zu schließen, bevor das Mandat von 2027 in Kraft tritt.

Fazit

Was diesen Moment unterscheidet, ist der Kontext, der ihn umgibt.



Das Magnetverbot zum 1. Januar 2027 ist gesetzlich fest verankert.



Project Vault ist ein Käufer im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar, der bereits aktiv im Markt agiert.



Die National Oceanic and Atmospheric Administration hat einen aktiven Antrag von SEAS (WKN: A420P7) vorliegen, der auf ein Gebiet in der Clarion-Clipperton Zone abzielt.



Die Clarion-Clipperton Zone weist eine geschätzte Gesamtmenge von 21 Milliarden trockenen Tonnen polymetallischer Knollen auf, die Nickel, Kobalt und Mangan enthalten, Materialien, die das Pentagon ausdrücklich als erforderlich benannt hat.³



Märkte werden neu bewertet, wenn die Diskrepanz zwischen strategischer Realität und Marktbewertung nicht länger ignoriert werden kann.



Die zugrunde liegende Erzählung ist wahrscheinlich noch kein Konsens.



SEAS (WKN: A420P7) wird bei einer Marktkapitalisierung von rund 46 Mio. CAD gehandelt. Die Uhr zeigt 250 Tage.



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Quellen

1.) https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6530

2.) https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6530

3.) https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6530

4.) https://chinaglobalsouth.com/analysis/indonesia-ev-supply-chain-nickel-impacts/

5.) https://think.ing.com/articles/nickel-still-capped-by-surplus/

6.) https://www.sciencehistory.org/education/classroom-activities/role-playing-games/case-of-rare-earth-elements/manufacturers/case-study/

7.) https://www.gao.gov/assets/gao-24-107176.pdf

8.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

9.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

10.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

11.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

12.) https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/dod-expands-restrictions-on-supply-chain-for-certain-magnets-tantalum-and-tungsten

13.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve

14.) https://briefglance.com/articles/oil-veteran-james-deckelman-takes-helm-at-copperhead-resources

15.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html

16.) https://www.manilatimes.net/2026/04/13/tmt-newswire/globenewswire/deep-sea-minerals-corp-appoints-dan-mcconnell-as-vice-president-of-exploration/2318990

17.) https://www.csis.org/analysis/chinas-new-rare-earth-and-magnet-restrictions-threaten-us-defense-supply-chains

18.) https://www.csis.org/analysis/consequences-chinas-new-rare-earths-export-restrictions

19.) https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=6530

20.) https://www.crowell.com/en/insights/client-alerts/dod-expands-restrictions-on-supply-chain-for-certain-magnets-tantalum-and-tungsten

21.) https://www.jdsupra.com/legalnews/dod-releases-final-rule-prohibiting-the-8421015/

22.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve

23.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve

24.) https://www.mining.com/trump-plans-12b-minerals-vault-to-cut-china-reliance

25.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve

26.) https://www.csis.org/analysis/project-vault-pillar-economic-security

27.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve

28.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

29.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

30.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

31.) https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/2026-critical-minerals-ministerial

32.) https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/2026-critical-minerals-ministerial

33.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a-$1B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

34.) https://briefglance.com/articles/oil-veteran-james-deckelman-takes-helm-at-copperhead-resources

35.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html

36.) https://www.manilatimes.net/2026/04/13/tmt-newswire/globenewswire/deep-sea-minerals-corp-appoints-dan-mcconnell-as-vice-president-of-exploration/2318990

37.) https://www.irw-press.com/en/news/deep-sea-minerals-corp-appoints-anthony-zelen-to-the-board-of-directors_83779.html?isin=CA24378A1012

38.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

39.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten der Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Wörter oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalische Variationen oder andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die dazu bestimmt sind, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Wörter enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage ihrer aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends erstellt, von denen sie glaubt, dass sie ihre finanzielle Lage, ihre Betriebsergebnisse, ihre Geschäftstätigkeit, ihre Perspektiven und ihren Finanzierungsbedarf beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Artikel umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Deep Sea Minerals Corp., die potenzielle Erlangung von Explorations- oder Abbaurechten für Meeresbodenmineralien sowie die potenzielle Annahme der von Deep Sea Minerals Corp. eingereichten Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium und die daraus resultierenden Vorteile.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die sie derzeit unter den gegebenen Umständen als angemessen und vernünftig erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses zur Erstellung und Überprüfung der zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Wesentliche Faktoren, die den zukunftsgerichteten Informationen und den Erwartungen des Managements zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Bedingungen; des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu günstigen Bedingungen; der Verfügbarkeit von Ausrüstung; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; Wechselkurs- und Zinsentwicklungen; der Auswirkungen des Wettbewerbs; der Veränderungen und Trends in der Branche der Deep Sea Minerals Corp. und der globalen Wirtschaft; Änderungen von Gesetzen, Regeln, Vorschriften und globalen Standards; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., ihren Marktanteil auszubauen; der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Schlüsselpersonal zu halten; Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenzial sowie Edelmetallpreise.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen, die Deep Sea Minerals Corp. zum Zeitpunkt dieses Dokuments als angemessen und vernünftig erachtet hat. Sie unterliegen zudem bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die erzielten Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit dargestellten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Risikofaktoren und Unsicherheiten, die unter "Risk Factors" in der CSE-Listing-Erklärung (Form 2A) von Deep Sea Minerals Corp. vom 19. Januar 2026 (die "Listing-Erklärung") beschrieben sind, sowie Kapitalanforderungen und Finanzierungsrisiken; Genehmigungs- und Lizenzierungsrisiken; regulatorische Genehmigungen für die Produktion; Risiken im Zusammenhang mit Ressourcen- und Eigentumsrechten; fortlaufende operative Verluste; allgemeine Geschäftsrisiken; rechtliche, politische und gesellschaftliche Instabilität; umfangreiche staatliche Regulierung; operative Risiken der Unterwasserentwicklung; Naturgefahrenrisiken; Risiken der Vermögensbeschlagnahme oder des erzwungenen Verkaufs; Ausfall von Ausrüstung und technologische Überalterung; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Abhängigkeit von Beratern und Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit strategischen Veränderungen und Restrukturierungen; unsichere Marktnachfrage nach Mineralien; Verzögerungen beim Verkauf und bei der Verwertung von Mineralien; Unsicherheit von Mineralressourcenschätzungen; zusätzliche Faktoren, die Ressourcenschätzungen beeinflussen; unzureichender Versicherungsschutz; Risiken aus Rechtsstreitigkeiten; Anfälligkeit für Leerverkäufe; sowie Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsausweitung und Integration. Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Die oben genannten Risiken, Unsicherheiten, Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen sowie die im Abschnitt "Risk Factors" der Listing-Erklärung näher beschriebenen Punkte sollten von den Lesern sorgfältig berücksichtigt werden.

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Die Exploration und Entwicklung von Rohstoffen ist hoch spekulativ und mit einer Vielzahl erheblicher inhärenter Risiken verbunden, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich entwickelt werden oder - selbst wenn sie erfolgreich entwickelt werden - über die Lebensdauer einer Mine hinweg aus den genannten Gründen wirtschaftlich nicht tragfähig bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass Deep Sea Minerals Corp eine Rendite für die Aktionäre erzielen kann. Die Erfolgsaussichten sollten im Kontext der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens bewertet werden.

Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca..verfügbar sind.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 05.07.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 6:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Aktien stets mit Risiken verbunden sind. Jede Transaktion mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder anderen Finanzprodukten ist mit äußerst hohen Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen können erhebliche Kursverluste eintreten, im schlimmsten Fall bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Bei derivativen Finanzprodukten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens ebenso hoch wie bei Small-Cap-Aktien, und selbst große in- und ausländische Aktien können erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie zusätzlichen Rat einholen, beispielsweise bei Ihrer Bank oder einem vertrauenswürdigen Berater.

Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen des Distributors enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit angemessener Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für Fehler, Auslassungen oder unrichtige Angaben. Dies gilt auch für sämtliche Darstellungen, Zahlen und Einschätzungen, die von unseren Gesprächspartnern in Interviews geäußert werden.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012