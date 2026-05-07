Bei Vonovia war vor der Zahlenvorlage zuletzt etwas die Luft raus. Nun liegen die Zahlen für das erste Quartal 2026 vor - und operativ kann Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern überzeugen. Die Mieteinnahmen legten ordentlich zu. Besonders im Blick stehen aber andere Kennzahlen des DAX-Konzerns.Vonovia hat im ersten Quartal vor allem von höheren Mieteinnahmen profitiert. Die durchschnittliche monatliche Miete kletterte im Jahresvergleich um 3,8 Prozent auf 8,46 Euro je Quadratmeter. Das organische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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