Die Börse, bzw. Geld schläft nie, sagt man. Der Spruch ist berühmt durch den Film "Wallstreet" geworden. Doch manche Wendepunkte kommen auch am Kapitalmarkt ganz leise, fast unbemerkt. Wir schauen heute auf drei Aktien und auch drei verschiedene Geschichten. Zum einen Deutschlands größter Wohnungsvermieter. Dieser kämpft gerade mit steigenden Zinsen, mit politischem Streit und mit teils noch skeptischen Analysten. Etwas anders sieht es bei einem Augsburger Antriebsspezialisten aus. Der reitet auf einer Welle aus Rekordaufträgen im Verteidigungssektor. Und dann gibt es noch einen Rohstoffwert, den immer noch kaum einer auf dem Schirm hat. Der Chart dieses "Goldjuwels" könnte schon bald plötzlich Signale senden, die aufmerksam machen dürften. Drei unterschiedliche Welten. Und doch stehen alle drei Aktien gerade an einer entscheidenden Marke. Wer jetzt genau hinschaut, findet fast alles: von defensiver Substanz, echtem Wachstum und einer möglichen Ausbruchschance. Es dürfte sich lohnen, diese drei Werte jetzt im Blick zu behalten.

Enthaltene Werte: DE000A1ML7J1,DE000RENK730,CA86277X4093

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