Ohne Stahl keine Infrastruktur. Von riesigen Brücken über weitläufige Windparks bis hin zu markanten Skylines in den Metropolen dieser Welt - überall ist Stahl verbaut. Doch der beliebte Baustoff trägt einen schweren ökologischen Rucksack. Aktuelle Entwicklungen, aber auch Studien und Untersuchungen zeigen, dass die Branche vor einer radikalen Zeitenwende steht. Die klassischen, mit Kohle befeuerten Hochöfen haben ausgedient. Um das Klima zu schützen, kommt es auf neue Technologien an. Wir stellen die neuesten Trends und Unternehmen vor und zeigen Investoren Chancen auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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