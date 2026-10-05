In Nordamerika entsteht eine neue Stahlindustrie. Mesabi Metallics, unterstützt von der Essar Group, will insgesamt 18 Mrd. USD investieren. Rund 3 Mrd. USD fließen in eine Eisenerzmine samt Pelletanlage in Minnesota, weitere 15 Mrd. USD in einen neuen Stahlkomplex in Iowa. Das Ziel ist eine vollständig amerikanische Lieferkette vom Erz bis zum fertigen Stahl. Herzstück sind hochwertige DR-Pellets, aus denen über Direktreduktion und Elektrolichtbogenöfen Stahl produziert werden soll. Für Entwickler entsprechender Projekte ist das ein starkes Signal, denn der Umbau der Stahlindustrie beginnt bereits beim Rohstoff.
Enthaltene Werte: CA86277X4093,US1858991011,US03938L2034Den vollständigen Artikel lesen ...
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