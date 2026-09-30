Enteignungs-Schock, E-Rezept-Rausch, wichtige Rohstoffe: Vonovia, Redcare und Strategic Resources gehören jetzt auf die Watchlist oder in Ihr Depot!

Während das politische Beben nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in der deutschen Hauptstadt Vonovia ins Wanken bringen könnte, gibt es bei der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitssektor eventuell deutliche Vorteile für die Online-Apothekenanbieter. Abseits dieser Schauplätze tut sich in Finnland und in Kanada ein kleinerer Player auf, der mit grünem Stahl diesen Zukunftsmarkt bei den Rohstoffen mitgestalten möchte. Wir schauen zunächst auf Redcare Pharmacy, blicken anschließend auf den gestressten Immobilienriesen Vonovia und widmen uns zu guter Letzt Strategic Resources. Lesen Sie weiter und schauen Sie, was die Vorzüge oder auch Nachteile dieser Aktien sind und ob Sie eine Ergänzung für Ihr Depot sein könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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