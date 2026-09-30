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zukunftsbilanzen.de
30.09.2026 06:46 Uhr
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Enteignungs-Schock, E-Rezept-Rausch, wichtige Rohstoffe: Vonovia, Redcare und Strategic Resources gehören jetzt auf die Watchlist oder in Ihr Depot!

Während das politische Beben nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in der deutschen Hauptstadt Vonovia ins Wanken bringen könnte, gibt es bei der fortschreitenden Digitalisierung im Gesundheitssektor eventuell deutliche Vorteile für die Online-Apothekenanbieter. Abseits dieser Schauplätze tut sich in Finnland und in Kanada ein kleinerer Player auf, der mit grünem Stahl diesen Zukunftsmarkt bei den Rohstoffen mitgestalten möchte. Wir schauen zunächst auf Redcare Pharmacy, blicken anschließend auf den gestressten Immobilienriesen Vonovia und widmen uns zu guter Letzt Strategic Resources. Lesen Sie weiter und schauen Sie, was die Vorzüge oder auch Nachteile dieser Aktien sind und ob Sie eine Ergänzung für Ihr Depot sein könnten.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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