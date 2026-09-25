Weniger Stahl aus China, neue Chancen für die Branche? Führende chinesische Hersteller forderten jüngst laut Bloomberg strengere Produktionsbeschränkungen und einen Abbau der Lagerbestände. Werden daraus konkrete Schritte, könnte der Preisdruck am Weltmarkt nachlassen. Stahlwerte wie thyssenkrupp und Salzgitter legten zu. Gleichzeitig verändert der Umbau zur emissionsärmeren Produktion die Spielregeln und eröffnet Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Strategic Resources will hochwertige Eisenerzpellets für moderne Stahlwerke liefern und in eine industrielle Größenordnung vorstoßen. Derweil rücken Projektfortschritte und die Finanzierung zunehmend in den Fokus. Was bewegt die Kurse?
Enthaltene Werte: CA86277X4093,DE0007500001,DE0006202005Den vollständigen Artikel lesen ...
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