Rüstung, Luftfahrt, Energieinfrastruktur und Hightech treiben den Bedarf an Spezialmetallen und Hochleistungsmaterialien. Gleichzeitig wächst im Westen die Sorge, bei entscheidenden Rohstoffen und industriellen Vorprodukten von wenigen Lieferländern abhängig zu sein. Milliarden fließen deshalb nicht mehr nur in neue Fabriken, sondern zunehmend in die Absicherung kompletter Lieferketten. Wer Rohstoffe besitzt, verarbeitet oder daraus unverzichtbare Komponenten produziert, rückt strategisch in den Mittelpunkt.
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