Erst jüngst sorgte S&P Global mit einer Studie im Kupfermarkt für Aufsehen. Es werden seit Jahren keine großen Kupfer-Vorkommen mehr entdeckt, so die Erkenntnis. Doch es ist nicht nur der Mangel an dem rot-braunen Metall, der die Preise antreibt. Kupfer erreichte diese Woche an der Londoner LME ein neues Allzeithoch. Auch bei Gold wurde und wird wenig in die Exploration neuer Vorkommen investiert - im Vergleich zu Zeiten von deutlich niedrigeren Goldpreisen vor einigen Jahren. Auch hier trifft das überschaubare Angebot auf eine starke Nachfrage durch Anleger und Notenbanken (Flucht aus dem US-Dollar!). Bei den Spezialmetallen wie Seltenen Erden oder dem wichtigen Kohlemarkt wird die Situation durch die Geopolitik geprägt. China dominiert die meisten Märkte, die USA versuchen eigene Lieferketten aufzubauen. Das bringt Spannung an die Börsen und birgt Chancen für Anleger. Wir fühlen deshalb heute bei den Aktien von B2Gold, Strategic Resources und Lynas Rare Earths den Puls!Den vollständigen Artikel lesen ...
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