Der Rohstoffhunger von SpaceX ist riesig. Für Raketen, Satelliten und Batteriesysteme benötigt das Unternehmen von Elon Musk große Mengen unterschiedlichster strategischer Materialien. Dazu zählen Seltene Erden für Hochleistungsmagnete, Lithium für Batteriesysteme sowie Titan und Eisen für hochbelastbare Komponenten und Stahlkonstruktionen. Dabei steht SpaceX exemplarisch für die weltweite Nachfrage. Für das Angebot wollen Unternehmen wie Strategic Resources, MP Materials und Standard Lithium sorgen. Sie entwickeln Rohstoffvorkommen, die für zentrale Anwendungen der Raumfahrtindustrie und zahlreiche weitere Schlüsselbranchen benötigt werden. Strategic Resources setzt auf Eisen, Titan und Vanadium, MP Materials auf Seltene Erden und Standard Lithium auf Lithium. Günstig erscheint nur eine Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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