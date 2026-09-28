Die Aktie des Augsburger Herstellers von Antriebssystemen Renk kommt derzeit nicht in Fahrt. Damit ist die Renk-Aktie im Rüstungssektor nicht allein. Das Momentum ist mehrheitlich aus den Rüstungswerten gewichen. Auch der Rheinmetall-Kurs unterhalb von 1.000 Euro verdeutlicht es. Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns steht massiv unter Druck. Und auch bei der Renk-Aktie sieht es nicht viel besser aus. Ganz im Gegenteil. Sollte eine wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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