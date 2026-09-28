Die RENK-Aktie hat heute deutlich nachgegeben und ist auf den tiefsten Stand seit Anfang April 2025 gerutscht. Auslöser war ein Kommentar von JPMorgan-Analyst David Perry zu den für Anfang November erwarteten Quartalszahlen des Spezialgetriebe-Herstellers. Schwache Zahlen im Industriegeschäft erwartet Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Konkret macht er sich Sorgen um das Segment Maritime ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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