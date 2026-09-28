FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Renk -Aktie ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang April 2025 abgesackt. Nach einem wenig veränderten Start sorgte ein Kommentar der US-Bank JPMorgan zu den Anfang November erwarteten Quartalszahlen für Druck. Zuletzt ging es um knapp 4 Prozent auf 38,99 Euro abwärts, womit das Papier einer der größten Verlierer im MDax war.

Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Er erwarte schwache Zahlen im Industriegeschäft des Segments Maritime & Industry, schrieb er und senkte daher sein Kursziel von 75 auf 62 Euro. Sein Anlageurteil beließ er aber auf "Overweight". Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions rechnet er mit starken Resultaten./ck/jha/