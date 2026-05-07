* Vorreiter Edelmetallsektor
* Aluminium-Aktie schon 90% im Plus
* Wirtschaftswachstum heizt die Rohstoffnachfrage an
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* Aluminium-Aktie schon 90% im Plus
* Wirtschaftswachstum heizt die Rohstoffnachfrage an
Liebe Leser,
im Rohstoffsektor hat Anfang März dieses Jahres der zweite Teil einer langfristigen Hausse begonnen. Während des ersten Teils, der von April 2020 bis Juni 2022 anhielt, verdreifachte sich der CRB Rohstoff Index. Ähnlich starke Kursgewinne erwarte ich auch jetzt wieder.
Wenn Sie von dieser Rohstoffhausse auf konservative Weise profitieren wollen, empfehlen wir Ihnen Aktien ausgewählter Unternehmen des Rohstoffsektors. Die zur Verfügung stehende Bandbreite ist groß. Sie reicht von Industrie- und Edelmetallen über Energieträger wie Kohle, Erdgas, Öl, Uran bis zu einer breiten Palette von Agrargütern und umfasst sowohl die Produktion als auch die Weiterverarbeitung von Rohstoffen.
© 2026 Claus Vogt