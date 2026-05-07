Baustart wird vorbereitet: NMB Bank wickelt erstes Vor-Ort-Programm auf Epanko für EcoGraf ab

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EcoGraf beginnt mit Entschädigungsprozessen entlang der geplanten Minenzufahrt und bereitet Epanko damit auf einen schnellen Baustart nach einer finalen Investitionsentscheidung vor

Für Rohstoffinvestoren ist der Übergang von der reinen Planungs- in die physische Bauphase der wohl wichtigste Werttreiber eines Projekts. EcoGraf (WKN A2PW0M / ASX EGR) drückt bei seinem Epanko-Graphitprojekt in Tansania in dieser Hinsicht jetzt aufs Tempo: Um nach einer zukünftigen endgültigen Investitionsentscheidung (FID) ohne Zeitverzug direkt in den Bau gehen zu können, startet das Unternehmen bereits jetzt einen ersten konkreten Arbeitsschritt vor Ort.

Als Partner für die Entschädigung von Landnutzern entlang der geplanten zentralen Minenzufahrt (Mine Access Road) wurde die NMB Bank PLC ins Boot geholt. Damit verschiebt sich das Projekt sichtbar vom Reißbrett Richtung operative Umsetzung.

Infrastruktur auf Basis höchster internationaler Standards

Die geplante Mine Access Road ist die erste Infrastrukturkomponente, die bei Epanko gebaut werden soll. Sie ist als allwettertaugliche Route konzipiert und wird die Ortschaft Mahenge umgehen. Das optimiert künftig nicht nur den Minenbetrieb, sondern erhöht auch die öffentliche Sicherheit signifikant. Das technische Design stammt von Knight Piésold, und der Ausschreibungsprozess für den Bau läuft bereits.

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EcoGraf bereitet Baustart vor: NMB Bank wickelt erstes Vor-Ort-Programm auf Epanko ab



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