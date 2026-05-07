NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das Ausblick auf das zweite Quartal liege leicht unter den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er rechnet am Berichtstag daher eher mit etwas Druck auf die Aktie./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005470405
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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