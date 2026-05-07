Der Wiener Aktienmarkt hat Geschichte geschrieben: Der ATX ist erstmals über die Marke von 6.000 Punkten geklettert. Das ist nicht nur eine symbolische Zahl - es ist ein deutliches Signal, dass internationale Investoren den heimischen Markt wieder ernst nehmen. Vor allem Bankenwerte und Industriekonzerne treiben die Rallye weiter an, während Wien plötzlich wieder als attraktiver Value-Play innerhalb Europas wahrgenommen wird. Nach Jahren im Schatten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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