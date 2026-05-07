Hier an der Wall Street spürt man förmlich, wie die Gier den Markt dominiert. Die Indizes eilen von Rekord zu Rekord, getrieben von einem schier grenzenlosen Optimismus, vor allem im Technologiesektor. Doch wer schon einige Börsenzyklen miterlebt hat, bei dem schrillen angesichts der aktuellen Bewertungen langsam die Alarmglocken. Ich habe den Dotcom-Crash 2000 in Frankfurt erlebt. Damals sind hochgetriebene Aktienkurse von AOL, Brokat, EM.TV oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer