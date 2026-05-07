Der finnische Ladestationshersteller Kempower hat das neue Produkt Mega Satellite Flex vorgestellt - und damit den ersten Dispenser des Unternehmens, der einen MCS- und CCS-Anschluss kombiniert. Bereits 2024 hat Kempower für den Schwerlastbereich sein erstes eigenes MCS-Ladesystem vorgestellt, das mit einer Stromstärke von bis zu 1.500 Ampere funktioniert und eine Leistung von 1,2 Megawatt (MW) schafft. Die ersten Inbetriebnahmen bei Kunden erfolgten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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