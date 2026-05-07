© Foto: picture alliance / imageBROKER | Stefan ZieseVonovia profitiert von Mietsteigerungen, kämpft aber mit steigenden Finanzierungskosten und Refinanzierungsbedarf.Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia profitierte im ersten Quartal vor allem von höheren Mieteinnahmen. Auch das Geschäft mit Nebendienstleistungen wie Instandhaltung und Energievertrieb trug zum Anstieg des operativen Ergebnisses bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt, der Schuldenabbau bleibt jedoch ein zentrales Anliegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 711,6 Millionen Euro, gestützt durch die starke Performance im Bereich …Den vollständigen Artikel lesen
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