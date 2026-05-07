ams OSRAM ISIN: AT0000A3EPA4 hat nach eigenen Angaben ein starkes erstes Quartal erzielt. Zudem will das Unternehmen über eine Entwicklungsvereinbarung mit einem führenden AI-Photonics-Kunden in den Markt für KI-Rechenzentren (AI Data Center) einsteigen. Für 2027 stellt ams OSRAM außerdem einen Weg zu positivem Free Cashflow in Aussicht. Die Aktie legte intraday um bis zu 41% zu. Für Leser der spekulativen RuMaS-Favoriten 2026 war - ausgehend vom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS