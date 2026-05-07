Anzeige / Werbung

ETH steigt auf 2.412 Dollar und erreicht den höchsten Stand seit Ende April, angetrieben von steigenden ETF-Zuflüssen und wachsendem Whale-Interesse. Die Ethereum Preisprognose für Mai 2026 wird von einem Aufwärtstrend gestützt, der den Token seit Februar von 1.735 auf über 2.400 Dollar getrieben hat. Spot-Ethereum-ETFs verzeichnen allein in diesem Monat Zuflüsse von mehr als 200 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 287 Milliarden Dollar, und der nächste Widerstand wartet bei 2.500 Dollar. Standard Chartered sieht ETH langfristig bei 7.500 bis 10.000 Dollar, doch selbst der Weg zu 3.000 Dollar bedeutet nur 27 Prozent über Wochen. Die Ethereum Preisprognose spricht für Geduld, doch nicht jeder Anleger hat Monate Zeit. Ein Presale mit eigener Handelsplattform hat über 9,8 Millionen Dollar eingesammelt und steht vor einem Binance-Listing. Die Frage ist, ob das Listing-Event die Rendite schneller liefert als der Weg, den die Ethereum Preisprognose vorzeichnet. Dieser Artikel zeigt beide Seiten.

Ethereum Preisprognose Mai 2026: ETF-Zuflüsse, Whale-Käufe und der Weg zu 3.000 Dollar

ETH handelt am 6. Mai bei 2.412 Dollar, dem höchsten Wert seit dem 27. April, nachdem der Token laut Yahoo Finance am Morgen bei 2.360 Dollar eröffnete und im frühen Handel weiter zulegte. Seit dem Februartief bei 1.735 Dollar hat ETH einen Aufwärtstrend gebildet und bewegt sich in einem aufsteigenden Kanal.

Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten laut Bankless Times in diesem Monat Zuflüsse von über 200 Millionen Dollar, nach 355 Millionen im April. Institutionelles Kapital kauft weiter, obwohl der Token noch 52 Prozent unter seinem Allzeithoch von 4.953 Dollar liegt. Die fünfte Woche mit positiven Zuflüssen in Folge bestätigt, dass große Anleger ETH als langfristige Position aufbauen. Der Wochengewinn liegt bei rund 5,6 Prozent, was den breiteren Kryptomarkt widerspiegelt.

Die Ethereum Preisprognose für Mai setzt laut CoinDCX ein Ziel von 2.550 Dollar, mit einer Spanne von 2.250 bis 2.550 Dollar. Standard Chartered sieht ETH langfristig bei 7.500 bis 10.000 Dollar, doch diese Ziele brauchen Jahre an Adoption. Der RSI steht bei 48,58, was neutrale Marktstimmung signalisiert. Die Marktkapitalisierung von 287 Milliarden Dollar bedeutet, dass jeder Prozentpunkt Milliarden an neuem Kapital erfordert.

Whale-Adressen kauften laut Coinpedia in 96 Stunden ETH im Wert von 322 Millionen Dollar, während 3,48 Millionen ETH darauf warteten, in Verträge einzutreten, bei nur 441.000 auf der Ausstiegsseite. Die Enterprise Ethereum Alliance gründete eine Privacy Working Group mit Partnern wie Consensys und Polygon. Das Fusaka-Upgrade zielt auf die erste Jahreshälfte 2026 und verbessert die Layer-1-Skalierung. Die Ethereum Preisprognose stützt sich auf starke Fundamente, doch der Weg von 2.412 auf 3.000 Dollar ist ein Plus von 24 Prozent über Wochen. Die Frage für Anleger bleibt, ob ein anderer Einstieg in kürzerer Zeit mehr liefern kann.

Pepeto: Der Presale mit den Tools, die die Ethereum Preisprognose nicht bieten kann

ETH braucht Wochen, um seinen nächsten Widerstand zu durchbrechen, doch ein Presale mit eigener Börse arbeitet nach einem anderen Zeitplan. Das Listing-Event bewertet den Einstieg in einem einzigen Moment neu.

Die verifizierten Tools, die Pepeto liefert, sind der Grund, warum Anleger weiter einsteigen, denn die Börse bietet etwas, das der offene Markt nicht bieten kann. Im Moment gibt es eine funktionierende Plattform, einen Presale, der endet, sobald das Binance-Listing live geht, und ein Zeitfenster, das in Tagen gezählt wird.

Jedes Mal, wenn die On-Chain-Aktivität steigt, wird die Börse wertvoller. Die 322 Millionen Dollar an Whale-Käufen bei ETH beweisen, dass die Nachfrage schnell wächst, und die Tools, die das Kapital bei diesem Ansturm schützen, laufen bereits. Der Scanner liest jeden Vertrag eigenständig und markiert versteckten Exploit-Code und riskante Berechtigungen, bevor das Geld in die Nähe kommt.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren ab, und die Cross-Chain-Bridge transferiert Token kostenlos zwischen Netzwerken. ETH muss erst 2.500 Dollar durchbrechen, um dort zu stehen, wo es vor Monaten war, doch der Exchange-Token zum Presale-Preis bietet eine andere Rechnung.

Über 9,8 Millionen Dollar flossen bei 0,0000001868 Dollar ein, während der Markt unter Druck stand. SolidProof hat die gesamte Codebasis von oben bis unten auditiert und jeden Vertrag verifiziert, bevor der Presale öffnete, was den Einstieg von Anfang an absichert. Der Gründer des originalen Pepe-Tokens, der auf 11 Milliarden Dollar bei 420 Billionen Token wuchs, hat die Börse gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten aufgebaut.

Der Presale schließt, und das Listing beginnt direkt danach. Pepeto zu diesem Preis wird nicht bestehen bleiben, weil die Whale-Käufe bei ETH beweisen, dass Kapital zurückkehrt, und wer zum Presale-Preis positioniert ist, steht auf der richtigen Seite.

Fazit

Frühe ETH-Halter verwandelten ein paar hundert Dollar in lebensverändernde Renditen, und jeder von ihnen sagt, er hätte mehr kaufen sollen. Die Ethereum Preisprognose zeigt 322 Millionen Dollar an Whale-Käufen in 96 Stunden, was bedeutet, dass die nächste Welle gerade entsteht. Derselbe Aufbau existiert rund um Pepeto, weil der Pepe-Mitgründer, die verifizierte Börse und das Binance-Listing einen Einstieg schaffen, der nur einmal pro Zyklus erscheint. Die offizielle Pepeto-Website akzeptiert noch Einträge. Wer jetzt einsteigt, während der Preis noch offen ist, wird zum Anleger, der die Rendite mitgenommen hat. Der andere Weg gehört denen, die den Aufbau gesehen haben und einen Tag zu lang gewartet haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Preisprognose für Mai 2026?

ETH handelt bei 2.412 Dollar mit einem Ziel von 2.550 Dollar für Mai und langfristigen Zielen von 7.500 bis 10.000 Dollar. Whale-Käufe von 322 Millionen Dollar in 96 Stunden und ETF-Zuflüsse von über 200 Millionen Dollar stützen die Prognose.

Warum wird Pepeto als stärkerer Einstieg als ETH genannt?

Pepeto hat 9,8 Millionen Dollar eingesammelt, ist durch SolidProof abgesichert und bietet kostenlose Handelstools vor dem Binance-Listing. ETH bei 287 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung peilt 24 Prozent Richtung 3.000 Dollar an, während ein Listing schnellere Ergebnisse liefern kann. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.