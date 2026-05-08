Die deutsche Industrie zeigt sich im März von einer überraschend robusten Seite. Während die geopolitischen Spannungen durch den Ausbruch des Irankriegs die Stimmung der Chefetagen eintrüben, sprechen die harten Fakten des Statistischen Bundesamts eine andere Sprache: Ein Auftragsplus von 5 %! Es sind nicht die oft zitierten "Einmaleffekte" durch Großaufträge. Wir sehen eine breite Erholung. Der Sektor für elektrische Ausrüstung ist mit einem Zuwachs von 21,5 % förmlich explodiert. Digitalisierung treibt das Wachstum. Auch die Elektronikbranche (+ 14,4 %) korrigiert das Bild einer schwächelnden Konjunktur.



Ja, die Stimmung ist aufgrund der Weltlage fragil. Doch die fundamentale Nachfrage im März zeigt, dass die deutsche Industrie vor der Eskalation eine enorme Dynamik aufgebaut hatte. Die Preisfrage für das nächste Quartal lautet: Kann dieses Polster den psychologischen Dämpfer des Kriegs abfedern? Wir bleiben optimistisch für Qualitätswerte aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik. WIr haben in der heutigen TB-Daily zwei deutsche Qualitätswerte für Sie mit denen Sie von dieser Dynamik proftieren können. Wenn Sie täglich solche Empfehlungen haben wollen, dann ist die TB-Daily genau das richtige für Sie.





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