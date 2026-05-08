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DZ Bank
08.05.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Mit der 7-Monats-Formel den DAX schlagen

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Webinar - Mit der 7-Monats-Formel den DAX schlagen

Gerüchte sind an der Börse das Salz in der Suppe - doch derzeit gleicht die Marktlage einem Gericht, das im Minutentakt unvorhersehbar nachgewürzt wird. Geopolitische Spannungen im Nahen Osten treiben die Volatilität, während die US-Berichtssaison mit einem Gewinnwachstum von 28 Prozent bei den Tech-Giganten eine scheinbar heile Welt suggeriert. Doch Vorsicht: Wer sich nur von der "Bilanz-Show" aus Übersee blenden lässt, übersieht die entscheidenden Details im Kleingedruckten. Besonders am deutschen Markt, dem die breite KI-Basis der USA fehlt, gelten jetzt besondere Regeln. Hier rückt ein Effekt in den Fokus, der von vielen Privatanlegern oft belächelt, von Profis jedoch konsequent genutzt wird: Die 7-Monats-Formel. Im Big Picture-Webinar am Montag, 11. Mai um 19:00 Uhr, blickt Finanzexperte Franz-Georg Wenner für Sie hinter die Kulissen. Er ordnet die aktuelle Ausgangslage analytisch ein und präsentiert exklusive Auswertungen, die für Ihre Performance im restlichen Jahr entscheidend sein können. Sichern Sie sich jetzt Ihren Informationsvorsprung.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Falko Block, DZ Bank
  • Franz-Georg, Feingold Research


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