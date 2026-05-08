Die menschliche Psyche ist ein Hund. Da schickt uns die Meldung, dass das Barrel Brent-Öl 100 US-Dollar kostet, derzeit beinahe in eine kollektive Depression. Dabei sind die Preise, die sich dann an den Zapfsäulen ergeben, historisch gesehen absolut günstig. Das deutsche Ifo-Institut rechnete jetzt aus, wie lange man für einen Liter Normalbenzin arbeiten muss: etwa fünf Minuten. Wenn man sich die Entwicklung der Durchschnittslöhne ansieht, ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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