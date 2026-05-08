Viele Jahre musste die Schaeffler Aktie (SHA010) unter der Tatsache leiden, dass der Konzern als klassischer Automobilzulieferer galt. Denn die Automobilindustrie befindet sich bekanntlich in einer großen Umbruchphase. Entsprechend hat sich auch Schaeffler gewandelt. So steht bei der Gesellschaft inzwischen nicht mehr das Fahrzeug sondern die Bewegung (Motion Technology) im Mittelpunkt. Im Frühjahr 2025 war die Schaeffler-Aktie auf ein Mehr-Jahres-Tief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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