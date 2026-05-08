Datum der Anmeldung:
30.04.2026
Aktenzeichen:
B5-52/26
Unternehmen:
Bridgepoint / Energy Capital Partners (ECP) / Rockwell / EnergySolutions (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Abfallmanagement radioaktiv kontaminierten Materials, Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung des Betriebs und Rückbaus kerntechnischer Anlagen (Kernkraftwerke)
30.04.2026
Aktenzeichen:
B5-52/26
Unternehmen:
Bridgepoint / Energy Capital Partners (ECP) / Rockwell / EnergySolutions (Anteils- und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Abfallmanagement radioaktiv kontaminierten Materials, Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung des Betriebs und Rückbaus kerntechnischer Anlagen (Kernkraftwerke)
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