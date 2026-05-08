Short Squeeze, Aktiensplit und rekordverdächtige Quartalsergebnisse - und das alles auf einen Schlag. Der Aktienkurs von Carvana steigt seit 2023 ins Unermessliche. Was steckt hinter einem einfachen Gebrauchtwagenhändler und lohnt es sich für Anleger in diesem Gefecht mitzumischen? Game Over für Leerverkäufer Die Schlagzeilen überschlagen sich, da der US-amerikanische Gebrauchtwagenhändler Carvana heute ein Phänomen erlebt, das man selten bei einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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