ESCO Technologies hat starke Quartalszahlen vorgelegt, doch die Börse straft die Aktie erstmal ab. "Priced for perfection" nennt man das, denn die Aktie hat in den letzten Wochen kräftig zugelegt und auch mein Depot mit nach oben gezogen. So ganz ohne Salz in der Suppe kam aber auch ESCO jetzt nicht aus und zeigte neben viel Licht auch ein wenig Schatten. Die Sonnenseite schauen wir uns mal genauer an, vor allem aber natürlich auch die "Dark Side oft the Boom".Über die große Übernahme der Megger Group hatte ich ja bereits vor einigen Wochen berichtet und die wird sich für ESCO kräftig auszahlen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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