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Dow Jones News
08.05.2026 23:03 Uhr
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NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.394 Pkt - Viromed brechen ein

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.394 Pkt - Viromed brechen ein

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz haben sich Anleger im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien am Freitagabend auf Viromed Medical eingeschossen. Das Unternehmen hatte die eigene Umsatzprognose im Geschäftsjahr 2025 deutlich verfehlt. Dass das Medizintechnikunternehmen wieder schwarze Zahlen schrieb, besänftigte Anleger nicht. Der Kurs wurde in der Spitze 40 Prozent im Minus getaxt, am späten Abend betrug der Verlust noch immer 33 Prozent. "Die verfehlte Umsatzprognose wog schwer", sagt ein Händler.

Thyssenkrupp Nucera wurden am Abend unverändert gestellt. Das Unternehmen hatte den Betriebsverlust im zweiten Quartal 2025/26 ausgeweitet. Der Anbieter von Elektrolyse-Technologien für grünen Wasserstoff teilte mit, dass der Auftragseingang auf Basis vorläufiger Zahlen über Erwartung und Vorjahr liege, Umsatz und Ergebnis aber unter Markterwartung. Der Konzern hielt an der Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 fest. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.394    24.339   +0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 16:29 ET (20:29 GMT)

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