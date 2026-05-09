Mit einem Kursverlust von -12% hielt die MercadoLibre-Aktie am Freitag die rote Laterne im Nasdaq 100 in der Hand. Sorgten die Quartalszahlen des lateinamerikanischen E-Commerce- und Fintech-Riesen für so viel Enttäuschung und wie sollten sie Anleger interpretieren? Umsatz hui Die Zahlen für das erste Quartal von MercadoLibre zeichnen das Bild eines Unternehmens, das massives Wachstum über kurzfristige Gewinne stellt. Während der Umsatz alle Rekorde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de