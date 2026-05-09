In Kärnten hat ÖBB Postbus die bisher größte Wasserstoff-Busflotte Österreichs in Betrieb genommen. 35 H2-Busse des Herstellers MCV (Manufacturing Commercial Vehicles) sind künftig auf Regional- und Überlandlinien unterwegs. Die Fahrzeuge werden innerhalb Kärntens im Unteren Drautal, rund um den Faaker See und Ossiacher See, im Gegendtal, Rosental sowie im Raum Wernberg eingesetzt, wie MCV mitteilt. Bei Manufacturing Commercial Vehicles handelt es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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