Bitcoin Aktuell: Sprung über 80.000 USD - Folgt jetzt die Korrektur?

In den letzten Tagen hat Bitcoin die Schlagzeilen der Krypto News dominiert, indem die wichtigste Kryptowährung der Welt erfolgreich in die Region über 80.000 USD vorgestoßen ist. Trotz dieses bullishen Ausrufezeichens mahnt die aktuelle Marktlage zur Vorsicht. Während Tech-Werte Höchststände feiern, zeigt sich bei Bitcoin eine relative Schwäche, die das Chance-Risiko-Verhältnis für neue Long-Positionen kurzfristig unattraktiv erscheinen lässt.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

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