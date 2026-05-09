Lebensmittel-Aktien sind langweilig. Und genau deshalb sind sie für uns Buy-and-Hold-Anleger so wertvoll. Während die Wall Street von einem Hype zum nächsten rennt, verdienen diese Giganten im Hintergrund still und leise ihr Geld. Gegessen und getrunken wird immer - egal, ob die Wirtschaft boomt, die Zinsen steigen oder politische Krisen die Schlagzeilen dominieren. Und viele Lebensmittel-Aktien sind in den vergangenen grottenschlecht gelaufen, es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer