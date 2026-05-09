Ethereum Prognose: Glamsterdam-Upgrade im Juni könnte den Kurs aus der Seitwärtsphase befreien

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Ethereum eröffnete am 8. Mai bei 2.290 Dollar und lag damit 2,5 Prozent unter dem Vortag, während der Gesamtmarkt nach der Eskalation zwischen den USA und dem Iran eine Verschnaufpause einlegte. Die Ethereum Prognose steht trotzdem im Zentrum der Debatte, denn drei Katalysatoren könnten den Kurs in den kommenden Wochen bewegen. Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf Juni 2026 und soll den Layer-1-Durchsatz verdreifachen. Whale-Wallets haben in 96 Stunden über 140.000 ETH im Wert von rund 322 Millionen Dollar angesammelt. Die Spot-ETFs kehrten im April mit 356 Millionen Dollar an Nettozuflüssen in die Gewinnzone zurück und beendeten damit eine sechsmonatige Negativserie. CoinCodex prognostiziert ETH bei 2.736 Dollar zum Jahresende 2026, was einem Anstieg von rund 17 Prozent entspricht. Die Frage ist, ob der Kurs die 200-Tage-SMA bei rund 2.367 Dollar als Unterstützung bestätigen kann. Dieser Artikel ordnet die Datenlage ein und zeigt, welche Positionen in einer solchen Phase die größte Hebelwirkung bieten.

Ethereum Prognose Mai 2026: ETF-Wende und Glamsterdam als Kurstreiber

ETH notiert am 8. Mai bei rund 2.290 Dollar und hat damit einen Teil der Wochengewinne wieder abgegeben. Am 5. Mai war der Kurs noch auf 2.415 Dollar gestiegen, nachdem geopolitische Entspannung die Risikomärkte gestützt hatte. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 281 Milliarden Dollar. Rund 37 Millionen ETH, also etwa 30 Prozent des zirkulierenden Angebots, sind aktuell im Staking gebunden, was den verfügbaren Verkaufsdruck strukturell reduziert.

Die Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten laut CoinDesk im April 356 Millionen Dollar an Nettozuflüssen, angeführt von BlackRock und Fidelity. Diese Wende beendete eine sechsmonatige Phase negativer Kapitalströme und signalisiert die Rückkehr institutionellen Interesses an der zweitgrößten Kryptowährung. Die Ethereum Prognose wird durch Whale-Wallets gestützt, die in nur 96 Stunden über 140.000 ETH im Wert von etwa 322 Millionen Dollar einsammelten, ein historisch starkes Akkumulationssignal, das in der Vergangenheit größeren Kursbewegungen vorausging. Ein Golden Cross auf dem Tageschart deutet auf eine mögliche technische Trendwende hin, und Analysten sehen ein erstes Kursziel bei 2.680 Dollar, wo die 200-Tage-SMA als Widerstand wartet.

Das Glamsterdam-Upgrade zielt auf Juni 2026 und soll den Layer-1-Durchsatz von Ethereum verdreifachen, wie CoinCodex in seiner technischen Analyse bestätigt. Historisch betrachtet treiben große Netzwerk-Upgrades den Kurs bereits in den Wochen vor der Aktivierung nach oben, weil Händler die verbesserte Leistung vorwegnehmen. Die Ethereum Prognose von Changelly sieht den Durchschnittspreis für Mai bei rund 2.547 Dollar mit einem möglichen Höchstwert von 2.783 Dollar. Die Ethereum Prognose für das Gesamtjahr reicht von 2.736 bis über 3.000 Dollar in optimistischen Szenarien, wobei aggressive Langzeitprognosen sogar 7.000 Dollar nennen.

Wenn institutionelle Zuflüsse, Whale-Akkumulation und ein bedeutendes Upgrade gleichzeitig auftreten, lohnt sich der Blick auf Projekte, die sich in einer noch früheren Phase befinden und deren Bewertung den vollen Aufwärtszyklus noch vor sich hat.

Pepeto: Warum ein Presale-Projekt bei der Ethereum Prognose Aufmerksamkeit verdient

Die ETH-Erholung von 2.290 Dollar zeigt, wie langsam große Marktwerte steigen, selbst wenn alle Fundamentaldaten stimmen. Doch selbst bei einer positiven Ethereum Prognose bleiben prozentuale Sprünge bei 281 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung begrenzt, und genau hier setzt die Logik eines Presale-Einstiegs an, der das volle Aufwärtspotenzial eines Listing-Ereignisses mitbringt.

Pepeto setzt genau an dieser Stelle an, um diesen Abstand zu verkürzen. Hinter dem Projekt steht der Kopf, der bereits PEPE zu einer Milliardenbewertung mit 420 Billionen Token geführt hat, als eine Community dahinterstand, die nicht aufhörte zu kaufen. Der PepetoSwap-Marktplatz wickelt Token-Tauschgeschäfte ab, und das Risikobewertungs-Tool prüft Smart Contracts, bevor Kapital etwas Gefährliches berührt. Genau diese operative Basis erklärt, warum bereits über 9,8 Millionen Dollar in den Presale geflossen sind, obwohl die meisten neuen Projekte in diesem Markt gescheitert sind.

Zum aktuellen Kurs von 0,0000001869 Dollar ist der Marktplatz bereits aktiv und wird von Händlern genutzt, die Token über verschiedene Chains bewegen. Das Aufwärtspotenzial reicht laut Analysten bis 100x-300x, weil der Einstiegszeitpunkt exakt die Phase trifft, in der frühere Gewinner ihren Lauf begannen, lange bevor der breite Markt reagierte. Wer dagegen darauf hofft, dass etablierte Coins sich von Kursen verdoppeln, die bereits Milliarden an Marktkapitalisierung tragen, braucht deutlich mehr Geduld. Pepeto braucht keine Jahre, um sich zu entfalten, weil das erwartete Binance-Listing den Moment markiert, in dem die Presale-Inhaber ihren Einstieg zum ersten Mal gegen den gesamten Markt bewertet sehen.

Die unabhängige Prüfung durch SolidProof deckt sämtliche Smart Contracts ab, und der vollständige Auditbericht wurde veröffentlicht, bevor der Presale für Investoren geöffnet wurde. Der Abstand zwischen dem heutigen Presale-Preis und einem Listing-Preis, den Millionen von Händlern festlegen, ist genau die Art von Lücke, aus der jedes nennenswerte Krypto-Vermögen in früheren Zyklen entstanden ist.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt eine technische Trendwende mit ETF-Zuflüssen, Whale-Akkumulation und dem Glamsterdam-Upgrade als Katalysator, doch die prozentuale Rendite von 2.290 Dollar bleibt durch die Milliardenbewertung begrenzt. Der Markt belohnt immer die frühesten Überzeugten, und das Fenster schließt sich mit dem Listing. Pepeto verbindet den Rückhalt des PEPE-Mitgründers, einen aktiven Marktplatz, ein Risikobewertungs-Tool und ein erwartetes Binance-Listing, das jederzeit starten könnte. Eine einzige Entscheidung, jetzt einzusteigen statt zu warten, trennt das Wallet, das die Vervielfachung einsammelt, von dem, das von der Seitenlinie zusieht. Das Listing rückt näher, und jeder Tag verkleinert das Fenster. Die offizielle Pepeto-Website zeigt alle Details zum Presale.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für Mai und das Gesamtjahr 2026?

ETH notiert am 8. Mai bei rund 2.290 Dollar, und die Prognosen für Mai reichen von 2.250 bis 2.657 Dollar. Für das Jahresende 2026 sehen Analysten Kursziele zwischen 2.736 und 3.069 Dollar, wobei das Glamsterdam-Upgrade im Juni und anhaltende ETF-Zuflüsse die wichtigsten Treiber sind.

Wie schneidet Pepeto im Vergleich zu Ethereum bei den Renditechancen ab?

Pepeto kombiniert einen funktionierenden Marktplatz, ein Vertragsprüfungs-Tool und ein erwartetes Binance-Listing in einem einzigen Presale-Einstieg. Das Listing komprimiert die möglichen Ergebnisse in ein einzelnes Repricing-Ereignis, das ETH bei seiner Marktkapitalisierung nicht bieten kann. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.