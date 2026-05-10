EQS-News: Travelzoo
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BERLIN, 9. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Travelzoo (NASDAQ: TZOO), der Club für Reisebegeisterte, veröffentlicht vier von vielen neuen Club-Angeboten für Club-Mitglieder in Deutschland.
Sorgfältig geprüft und verhandelt für uns Reisebegeisterte:
JEDES DER FOLGENDEN ANGEBOTE ENTHÄLT EINEN 40-€-TANKGUTSCHEIN VON ARAL.
Die Angebote sind nur in begrenzter Zahl verfügbar.
Sind Sie ein Reisebegeisterter? Werden Sie Club-Mitglied: https://travelzoo.com
Wer sind wir?
Wir, Travelzoo, sind der Club für Reisebegeisterte. Wir erreichen 30 Millionen Reisende. Club-Mitglieder erhalten Club-Angebote, die von unseren Deal-Experten weltweit verhandelt und sorgfältig geprüft werden. In Zusammenarbeit mit tausenden Reiseanbietern - mit denen wir langjährige Partnerschaften pflegen - erhalten wir Zugang zu unwiderstehlichen Angeboten.
Travelzoo
Pressekontakt:
Natalia Cwierz
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/439508/Travelzoo_TZOO_Logo_v3.jpg
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10.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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