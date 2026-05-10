Anzeige / Werbung

Der Ethereum Kurs rutschte am 8. Mai auf $2.279 und verlor 2,5 Prozent gegenüber dem Vortag, obwohl die institutionelle Nutzung der Blockchain neue Rekorde erreicht. Tokenisierte Treasury-Produkte auf Ethereum haben zum ersten Mal die Marke von $8 Milliarden überschritten und sich innerhalb von sechs Monaten verdoppelt. Gleichzeitig hält Bitmine Immersion Technologies nun über 5,18 Millionen ETH in seiner Unternehmenskasse, mehr als das Netzwerk in einem ganzen Jahr prägt. Diese Zahlen zeigen eine Diskrepanz, die jede Analyse des Ethereum Kurs beachten muss. Die Infrastruktur wächst, doch der Preis bleibt 54 Prozent unter dem Allzeithoch. Standard Chartered prognostiziert ETH bei $7.500, aber dieses Ziel verlangt eine Verdopplung der Marktkapitalisierung von $233 Milliarden. ETH bietet damit ein starkes Langzeitinvestment, doch kein einzelnes Listing-Event. In diesem Artikel analysieren wir die aktuelle Datenlage und zeigen, wo ein Presale-Projekt den Abstand bietet, den der Ethereum Kurs allein nicht schließen kann.

Ethereum Kurs 2026: Bitmine stapelt 5,18 Millionen ETH und tokenisierte Treasuries durchbrechen $8 Milliarden

Bitmine Immersion Technologies meldete, dass seine Ethereum-Bestände die Marke von 5,18 Millionen ETH überschritten haben, mit einem aktuellen Wert von rund $12,27 Milliarden laut Decrypt. Das Unternehmen kaufte in der ersten Maiwoche weitere 101.901 ETH, der größte wöchentliche Zukauf im Jahr 2026. Tom Lee, Vorsitzender von Bitmine, erklärte das Unternehmen nähere sich dem Ziel, 5 Prozent des gesamten ETH-Angebots zu kontrollieren. Mit rund 4,29 Prozent des zirkulierenden Angebots ist Bitmine bereits der größte börsennotierte Ethereum-Halter weltweit.

Der Ethereum Kurs notiert am 8. Mai bei $2.279 laut Fortune, nach einem Rückgang von 2,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Auf Wochensicht zeigt der Kurs ein leichtes Plus, aber die Widerstandsmarke bei $2.400 hat den Preis in den letzten Sitzungen zweimal zurückgewiesen. Das Allzeithoch von $4.953 aus dem August 2025 bleibt 54 Prozent entfernt und verlangt eine Verdopplung der aktuellen Marktkapitalisierung von $233 Milliarden. Whale-Wallets akkumulierten über 230.000 ETH bei Kursen nahe $2.300, was auf Vertrauen der Großanleger hindeutet. Changelly sieht einen Mai-Durchschnitt von $2.547, wobei der Fear and Greed Index bei 47 eine neutrale Stimmung meldet.

Tokenisierte Treasury-Produkte auf Ethereum haben die Marke von $8 Milliarden zum ersten Mal überschritten, was die wachsende Rolle der Blockchain als Infrastruktur für reale Vermögenswerte bestätigt. BNY Mellon erweiterte seine Krypto-Verwahrung nach Abu Dhabi, während Spot-ETFs am 6. Mai weitere $11,57 Millionen an Zuflüssen verzeichneten. Die Daten sprechen für einen langfristigen Anstieg des Ethereum Kurs, doch jeder Prozentpunkt verlangt Milliarden an frischem Kapital. Ein Vermögenswert mit $233 Milliarden Marktkapitalisierung braucht Quartale für eine Verdopplung, und genau das öffnet die Tür für Presale-Projekte, die den gleichen Abstand in einem einzigen Event anbieten.

Pepeto übersteigt $9,8 Millionen im Presale: Das Ethereum-basierte Projekt für den nächsten Zyklus

Der Ethereum Kurs profitiert von jedem frischen Dollar an institutionellem Kapital, der in diese Blockchain fließt, und Bitmine's $12-Milliarden-Treasury beweist das eindrucksvoll. Ein Presale-Projekt auf derselben Blockchain zieht Kapital an, das den größeren Hebel im nächsten Event sucht.

PepetoSwap wickelt jeden Swap ohne Gebühren ab, während Uniswap und PancakeSwap weiterhin 0,3 Prozent pro Trade verlangen, und über ein ganzes Jahr Routingvolumen spart dieser Unterschied Tausende auf dasselbe Kapital. Dieselbe Exchange routet Token über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gaskosten, sodass größere Positionen zwischen den Netzwerken bewegt werden können, ohne in Bridge-Gebühren zu verlieren. Der integrierte Vertragsscanner berechnet einen Risikowert für jeden Token, bevor ein Swap ausgeführt wird, und fängt den Betrug ab, bevor das Geld die Wallet verlässt.

SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale für den ersten Dollar geöffnet wurde, sodass das eingesetzte Kapital durch eine unabhängige Prüfung geschützt ist. Der Mitgründer, der den originalen Pepe auf $11 Milliarden skaliert hat, leitet Pepeto mit einem ehemaligen Binance-Manager im Kernteam. Der Presale hat $9,8 Millionen eingesammelt, und ein Einstieg bei diesem Preisniveau in dieser Größenordnung ergibt eine ganz andere Distanz zum Listing als der Ethereum Kurs bei einer $233-Milliarden-Bewertung bieten kann.

Die Ethereum Prognose für das Jahresende zielt auf einen Kursanstieg von rund 100 Prozent, doch ETH bei $233 Milliarden Marktkapitalisierung zu verdoppeln ist die Rechnung eines Top-2-Assets und nicht die Rechnung, die aus kleinem Kapital etwas Großes machen kann. Pepeto trägt den gleichen Listing-Day-Aufbau, den Shiba Inu bei seinem Anstieg von Bruchteilen eines Cents auf $0,00008 in einem Zyklus gezeigt hat, und die Wallets, die jetzt Presale-Runden aufstocken, erkennen dieselbe Formation auf diesem Chart.

Fazit

Jedes ETH, das Bitmine in seine Unternehmenskasse zieht, verknappt das Angebot hinter dem Ethereum Kurs, und kein Ethereum-basierter Presale sitzt in einer besseren Position als Pepeto mit $9,8 Millionen eingesammeltem Kapital, dem verifizierten SolidProof-Audit und einem nahenden Binance-Listing. Trader, die Shiba Inu beim Anstieg von Bruchteilen eines Cents auf $0,00008 beobachtet und sich gesagt haben, sie fangen den nächsten, die Solana unter einem Dollar gesehen und auf einen besseren Einstieg gewartet haben, der nie kam, schauen heute auf denselben Aufbau. Pepeto ist dieser Einstieg, der Presale bleibt offen, solange das Listing noch bevorsteht. Sobald der Handel live geht, schließt sich der Preis endgültig, und die einzige Tür, die dann bleibt, führt über Halter, die zum Presale-Preis eingestiegen sind.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Ethereum Kurs im Mai 2026 nach Bitmine's 5,18 Millionen ETH Treasury?

Der Ethereum Kurs notiert am 8. Mai bei $2.279 mit einer Marktkapitalisierung von $233 Milliarden. Bitmine hält 5.180.131 ETH im Wert von $12,27 Milliarden als größter börsennotierter ETH-Halter weltweit, und Standard Chartered sieht ein Jahresendziel von $7.500.

Warum ist Pepeto der interessanteste Ethereum-basierte Presale im Mai 2026?

Pepeto liefert eine funktionierende Exchange ohne Gebühren, eine Cross-Chain-Bridge, einen SolidProof-Audit und ein Binance-Listing im Kalender. Der Presale hat $9,8 Millionen bei $0,0000001869 eingesammelt, und die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Entwicklung des Projekts.